Του έκλεινε τον δρόμο και o αγρότης του έφερε το αμάξι τούμπα με… περονοφόρο (vid)

Ένας αγρότης στην Αγγλία πήγε σέρνοντας το αυτοκίνητο ενός άντρα μέχρι τον δρόμο ενώ κτύπησε και τον οδηγό όπως έστριβε το αγροτικό του μηχάνημα.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη σε επαρχία της Αγγλίας, όταν ένας άντρας, παρά τις προτροπές ως και απειλές του, είδε έναν αγρότη να του σηκώνει το αυτοκίνητο με περονοφόρο (τύπου κλαρκ αλλά μεγάλο σαν τρακτέρ) και να του βγάζει έξω από την ιδιοκτησία του.

Ο… τουρίστας, όπως τον χαρακτηρίζει και η Mirror, έχει μπει μέσα στην ιδιοκτησία του αγρότη και του έχει κλείσει τον δρόμο. Αν αναρωτιέστε ποιος τραβάει βίντεο είναι ένας μοτοσικλετιστής που μάλλον έχει καταλάβει πως πρόκειται για… viral.

Ο αγρότης λοιπόν χωρίς πολλά-πολλά με το περονοφόρο του, σηκώνει το αυτοκίνητο του “τουρίστα”, ο οποίος είναι γυμνός από τη μέση και πάνω και κτυπάει τον αγρότη, αλλά ο τελευταίος απτόητος συνεχίζει.

Αφού το αναποδογύρισε, συνεχίζει και το σπρώχνει βγάζοντάς το έξω στον δρόμο, ενώ όπως στρίβει, κτυπάει και τον οδηγό ρίχνοντάς τον κάτω.

Driver has blocked farm gate with his car.

Motorist has smartphone.

Farmer has forklift.

Who's gonna win this one?



pic.twitter.com/NpLbGDuxR7