Η νέα φυλακή της Μ. Βρετανίας θυμίζει περισσότερο ξενοδοχείο (pics)

Εντυπωσιάζουν οι φωτογραφίες από φυλακή της Μεγάλης Βρετανίας που θυμίζει περισσότερο ξενοδοχείο.

Μια φυλακή με ανέσεις έχει κατασκευαστεί στην Μεγάλη Βρετανία με τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν να παραπέμπουν περισσότερο σε ξενοδοχείο. Πρόκειται για την φυλακή «HMP Five Wells», η οποία μοιάζει διαφορετική από τις παραδοσιακές φυλακές που έχουν συνηθίσει.

Διαθέτει παράθυρα χωρίς κάγκελα, μικρότερους διαδρόμους και εντυπωσιακή θέα, καθώς οι κρατούμενοι μπορούν να βλέπουν την λίμνη της περιοχής. Το κόστος της φυλακής ανέρχεται σε 253 εκατομμύρια λίρες και μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 1680 κρατούμενους, καθιστώντας την σε μεγαλύτερη της Αγγλίας. Στόχος είναι να γίνει μια «σύγχρονη και αποτελεσματική φυλακή».

Αρκετοί ήταν αυτοί που αμφισβήτησαν την έλλειψη ράβδων από τα παράθυρα, ωστόσο ένας εκπρόσωπος της φυλακής ξεκαθάρισε ότι το ειδικό γυαλί που χρησιμοποιείται είναι πιο ασφαλές. «Ασφαλή σφραγισμένα παράθυρα με σκληρό γυαλί και στενά ανοίγματα θα χρησιμοποιηθούν σε όλα τα κελιά σε μελλοντικές φυλακές προκειμένου να σταματήσει η διακίνηση ναρκωτικών και τα παράνομα κινητά τηλέφωνα. Αυτά τα παράθυρα είναι πολύ δύσκολο να σπάσουν και θα κάνουν πιο αποτελεσματική την αποτροπή της πρόσβασης των κρατουμένων από το λαθρεμπόριο».

Η φυλακή διαθέσει συνολικά 84 δωμάτια, ενώ στον εξωτερικό χώρο υπάρχουν τέσσερα γήπεδα ποδοσφαίρου, αλλά και μια περιοχής κηπουρικής, έτσι οι κρατούμενοι να μπορούν να περνούν ευχάριστα τις ώρες τους. Επίσης, στα σχέδια υπάρχει ένας κεντρικός κόμβος εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και κοινωνικών εγκαταστάσεων.

Δείτε φωτογραφίες από τη φυλακή που θυμίζει ξενοδοχείο

Over 900 contractors and staff on site today @kierconstruct and the sun was shining. There are 400 contractors alone working on the mechanical, electrical and plant (MEP).



The communal areas on each floor of the houses are my favourite... wide, spacious and light a great spacepic.twitter.com/gr7wSJjSsf — Her Majesty's Prison Five Wells (@HMPFiveWells) November 12, 2020

Hi Everyone, been a busy day on site today but took the opportunity to grab a couple of pics for you. One of a double room, there are 84 in total and one of the single rooms with the FANTASTIC barless window .... albeit not the best view at present#bestprisonever pic.twitter.com/RCXWQ2BQkJ — Her Majesty's Prison Five Wells (@HMPFiveWells) October 14, 2020

Great opportunity to come and work in one of our @LDNPrisonGroup prisons - worth a look?? https://t.co/zKjLFlFXH6 — Ian Bickers (@ian_bickers) December 9, 2020