To Twitter ετοιμάζει αντιδράσεις αλα-Facebook στα τιτιβίσματα (vid)

Μάλλον, το Twitter θέλει να πλησιάσει ακόμη περισσότερο το Facebook.

To Twitter φαίνεται πως θέλει να πλησιάσει ακόμη περισσότερο την αλληλεπίδραση των χρηστών του Facebook με τα διάφορα ποσταρίσματα και σύντομα ίσως και να παρουσιάσει έναν αντίστοιχο τρόπο αντιδράσεων. Σύμφωνα με την ερευνήτρια Jane Manchun Wong, η οποία έχει αποδειχτεί έγκριτη σε θέματα social media, η πλατφόρμα σχεδιάζει μια σειρά από αντιδράσεις στα τιτιβίσματα.

Σε αυτές περιλαμβάνονται χαρούμενα μηνύματα ή και γέλια, καθώς και δήλωση λύπης για το περιεχόμενό τους, μέσα από σχετικά εικονίδια που θα συγκεντρώνονται κάτω από κάθε tweet. Το Facebook ξεκίνησε κάπως έτσι το 2016 για να φτάσουμε στη σημερινή κατάσταση, αλλά προς το παρόν τα δείγματα του Twitter μιλούν για κάτι λιγότερο εκφραστικό (πχ. λείπει η αντίδραση θυμού-angry).

Οι φήμες για αλλαγές που έρχονται στο Twitter ολοένα και πληθαίνουν και μπορείτε να πάρετε μια γεύση από αυτά που μπορεί εν τέλει να έρθουν στην πλατφόρμα, μέσα από το παρακάτω video tweet της ερευνήτριας.

Twitter is working on Tweet Reactions view:



“Likes”, “Cheer”, “Hmm”, “Sad”, “Haha”



The icons for the Cheer and Sad reactions are WIP and shown as the generic heart one at the moment https://t.co/ZCBhH8z7JR pic.twitter.com/dGqq1CzIis