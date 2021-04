«Θέλω να ευχαριστήσω τον Λουίς Ενρίκε για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τον Ζεράρ Μορένο στην εθνική ομάδα. Για το πώς παρακολούθησε την κατάστασή του και περίμενε μέχρι να τον επανεντάξει όταν είχε φτάσει πια στο ιδανικό επίπεδο μετά τον τραυματισμό του. Του είμαι ευγνώμων για αυτό», δήλωνε ο Ουνάι Έμερι αναφορικά με το μεγάλο του αστέρι, ενόψει του αγώνα της Βιγιαρεάλ κόντρα στη Γρανάδα στο «Nuevo Los Carmenes». Ενός αγώνα περί του οποίου οι πιθανότητες να αγωνιστεί έμοιαζαν ελάχιστες πριν από τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, όταν αποχωρούσε με ενοχλήσεις από το ματς με την Κάντιθ στο 90ο λεπτό.

Στο ίδιο γήπεδο που η Φούρια Ρόχα έπαιξε κόντρα στην Ελλάδα πριν από ένα 10ήμερο, με «παροπλισμένο» τότε τον πρώτο σκόρερ του Κίτρινου Υποβρύχιου, η γηπεδούχος Γρανάδα στάθηκε άτυχη. Διότι ο Ζεράρ Μορένο ξεπέρασε εγκαίρως το πρόβλημα τραυματισμού του, επανήλθε χωρίς να χάσει λεπτό (έχοντας επιστρέψει στα γκολ, μάλιστα, κόντρα στο Κόσοβο στο μικρό διάστημα που αγωνίστηκε) και συνέχισε από εκεί που είχε αφήσει το έργο της πιο σπουδαίας σεζόν στην ως τώρα καριέρα του. Προκαλώντας την ανακούφιση και την ευγνωμοσύνη του Ουνάι Έμερι προς τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Ισπανίας για αυτή την ευτυχή συνθήκη.

Το φινάλε του ματς των δύο ομάδων το περασμένο Σάββατο (3/4) βρήκε τη Βιγιαρεάλ θριαμβεύτρια (0-3) και τον Μορένο στο επίκεντρο του απογεύματος. Με ένα μεγαλειώδες χατ-τρικ σε 62’ συμμετοχής, ο προσεχώς 29χρονος στράικερ (7/4) έδωσε ξανά έμφαση στην απίθανη περίοδο που διανύει, με 19 γκολ στη φετινή La Liga, με 16 γκολ και 6 ασίστ στα 16 ματς που έχει αγωνιστεί στο 2021, με συμμετοχή στα 18 από τα τελευταία 21 τέρματα της Βιγιαρεάλ ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Όποια αφετηρία κι αν διαλέξει κανείς, όποιο σημείο κι αν επιλέξει να εστιάσει, η παρουσία του Καταλανού δεσπόζει, επιβεβαιώνοντας έστω και με σχετική καθυστέρηση την προοπτική που είδε οποιοσδήποτε προπονητής κι αν συνεργάστηκε μαζί του: από τα φυτώρια της άσημης Νταμ, της Εσπανιόλ και της Μπανταλόνα ως το επαγγελματικό επίπεδο, τον «σωτήρα» Λορένθο Σέρα Φερέρ και τον συνεπίθετο ομοσπονδιακό τεχνικό των Φούριας Ρόχας. Ρόμπερτ Μορένο.

@GerardMoreno9 is running away with the Spanish top scorer award in #LaLigaSantander ! pic.twitter.com/2sWnSfFa6B

«Δεν θυμάμαι ακριβώς πότε τον είδα πρώτη φορά. Από την πρώτη μέρα, όμως, θυμάμαι ακόμα την αίσθηση του θαυμασμού που μου άφησε, για το πόσα πράγματα μπορούσε να κάνει καλά. Ήταν ακόμη νέος και συχνά σκεφτόταν πιο γρήγορα από όσο ενεργούσε. Το ταλέντο του το επέτρεπε αυτό, αλλά διέθετε και μια βαθιά κατανόηση του παιχνιδιού, μια αλληλεγγύη προς την ομάδα, μια διαχείριση στους τρόπους του». Ο άλλοτε coach της ΑΕΚ του είχε δώσει την πιο σημαντική ευκαιρία τη σεζόν 2013-14, όταν ως τεχνικός της Μαγιόρκα τον απέκτησε δανεικό από τη Βιγιαρεάλ. Χρόνια αργότερα, θα έμπαινε στον πειρασμό να εισηγηθεί μια αγορά μέχρι και 40 εκατ. ευρώ για να πληρώσει τη ρήτρα του και να τον εντάξει στη Μπέτις, αν η Βιγιαρεάλ δεν τον αγόραζε εκ νέου από την Εσπανιόλ με τα μισά λεφτά λόγω της σοφής, όπως αποδείχθηκε, διατήρησης του 50% των δικαιωμάτων του.

Στα 22 του χρόνια, ο Μορένο καλούνταν να αποδείξει μέσω της Segunda Division ότι αξίζει να βρίσκεται στον μητρικό του σύλλογο. Όντας σε μια ηλικία που τα στάνταρ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου τείνουν να στιγματίσουν ως «απαγορευτική» για να θεωρείσαι ταλέντο ή παίκτης «in the making», ο Ζεράρ από τη Σάντα Περπέτουα της Καταλονίας δεν δίστασε να κάνει ένα βήμα πίσω, για να πάρει φόρα για το άλμα που θα τον σταθεροποιούσε σε τροχιά πρωτοκλασάτου. Status quo που τον εκφράζει απόλυτα σήμερα, επτά χρόνια αργότερα στη δεύτερη θητεία του με το Κίτρινο Υποβρύχιο, όπου διεκδικεί το «Πιτσίτσι» ανάμεσα στα θεριά της Primera, Μέσι, Σουάρες, Μπενζεμά.

Μεγαλώνοντας ως ball-boy και αστεράκι στην Ακαδημία της Εσπανιόλ μέχρι τα 15 του, δεν θα μπορούσε να μην έχει ως πρότυπο τον κορυφαίο σκόρερ του κλαμπ στον 21ο αιώνα, τον Ραούλ Ταμούδο. Πολύ περισσότερο, ήταν το πιτσιρίκι που πάντα θα κέρδιζε την υπογραφή του σταρ της ομάδας στις προπονήσεις, σε μια καρμική σχέση που σφυρηλάτησε το DNA του στράικερ που έκτοτε κουβαλά αδιάκοπα. Στην περίπτωσή του, όμως, δεν είναι μόνο τα γκολ και οι διψήφιοι αριθμοί. Είναι η ανιδιοτελής προσφορά του στο παιχνίδι, η έφεση στο μαρκάρισμα, η απίθανη συνέπεια στο build-up και η ευχέρεια που διαθέτει να δημιουργεί ή να εκτελεί από κάθε γωνία. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Ρόμπερτ Μορένο, «κάθε φορά που κάνει επαφή με τη μπάλα, βελτιώνει την ποιότητα της επίθεσης. Παίρνει τη σωστή απόφαση κατά 99,9%. Θυσιάζεται, βοηθάει στην άμυνα, είναι ένας παίκτης με τρομερό ταλέντο».

