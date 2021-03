Λουκ Σο, το πιο βελτιωμένο full-back της Premier (vid, poll)

Ήταν αρχές Αυγούστου του 2019 στο ξεκίνημα της πρώτης φουλ σεζόν του Σόλσκιερ στον πάγκο της Γιουνάιτεντ. Ο Λουκ Σο, που είχε διασκεδάσει τους παρευρισκόμενους στο ξενοδοχείο Fullerton Bay στη Σιγκαπούρη στη διάρκεια της τουρ της ομάδας για την προετοιμασία της, ήταν έτοιμος να δώσει συνέντευξη. Είχε αναδειχθεί κορυφαίος παίκτης της σεζόν για τη Γιουνάιτεντ μόλις τρεις μήνες πριν. Ωστόσο, ο αριστερός μπακ έδειχνε πως δεν ήταν και τόσο ευχαριστημένος, ίσως να ένιωθε και λίγη ντροπή για την πορεία της ομάδας. Η Γιουνάιτεντ είχε τερματίσει 6η με 32 πόντους πίσω από την πρωταθλήτρια Σίτι και δεν είχε καν τρόπαιο εκείνη τη σεζόν. Ο Σο πίστευε πως οι φίλαθλοι έπρεπε να ακούσουν την αλήθεια.

«Αν το δω ατομικά ήταν η πιο καλή σεζόν που είχα εδώ και καιρό όμως συνεχίζω να σκέφτομαι το πόσο καλύτερα θα μπορούσαμε να είχαμε πάει. Δεν νιώθω ότι άξιζα κάτι τέτοιο για τη σεζόν που είχαμε ως ομάδα. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να κάνουμε και όλοι πρέπει να πάμε πιο καλά. Η τελευταία σεζόν ήταν σχεδόν ντροπιαστική», θα πει τότε.

Ο Μπρούνο Φερνάντες πιθανότατα θα κερδίσει το βραβείο του παίκτη της χρονιάς της Γιουνάιτεντ αυτή τη σεζόν και κανείς δεν είναι πιθανό να υποστηρίξει ότι δεν θα του άξιζε. Ακόμη και ο Μπρούνο παρά τα γκολ και τις ασίστ του, είχε κάποιες διακυμάνσεις στη φόρμα του. Ενας όμως ήταν το μοντέλο της συνέπειας, ο παίκτης που κάθε λίγες εβδομάδες έκανε ένα άλλο άλμα προς τα εμπρός, κάθε λίγες εβδομάδες το παιχνίδι του από αριστερά ανέβαινε επίπεδο, ο Λουκ Σο. Το μοντέρνο full-back ξέρει να βομβαρδίζει την αντίπαλη περιοχή, αλλά δεν ξέρει να υπερασπίζεται τη δική του εστία. Μπορεί να είναι ικανό αμυντικά, αλλά στην επίθεση να μην κάνει τη διαφορά. Το απόγευμα της Κυριακής απέναντι στους «Πολίτες» είδαμε ένα ολοκληρωμένο full- back, έναν παίκτη που ξέρει καλά να τα «παντρεύει» όλα!

Luke Shaw's game by numbers vs. Man City:

49 touches

100% shot accuracy

9 ball recoveries

4 penalty area entries

3 touches in opp. box

3 crosses

2 shots

1 block

1 tackle made

1 clean sheet

1 goal scored

His first away goal in the Premier League. pic.twitter.com/fZUAB3HNiJ

Squawka Football (@Squawka) March 7, 2021