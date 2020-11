«Kepa who?»: Ο Μεντί έριξε οριστικά στη λήθη τον ακριβότερο κίπερ του πλανήτη (infographic)

«Η καλύτερη εκδίκηση είναι η λήθη. Να πνίγεις έναν εχθρό στη σκόνη της μηδαμινότητάς του». Σίγουρα, η σοφή ρήση τεσσάρων αιώνων του Βαλτάσαρ Γκραθιάν, Ισπανού συγγραφέα της εποχής του μπαρόκ, αποδίδει υπέρ-δραματικά το πώς κατάντησε το status του συμπατριώτη του, Κέπα Αριθαμπαλάγα στη διάρκεια της διετούς πορείας του στην Τσέλσι. Δεν απέχει, όμως, πολύ από την κρυφή επιθυμία κάθε φίλου των Μπλε να «ξορκίσει» το κακό που τους είχε βρει κάτω από τα δοκάρια της τον τελευταίο έναν χρόνο και να ξεχάσει μια για πάντα την ύπαρξη του σε αρχικό σχήμα.

Ο ακριβότερος κίπερ της ποδοσφαιρικής ιστορίας, εκείνος που αποκτήθηκε από την Αθλέτικ Μπιλμπάο έναντι 80 εκατ. ευρώ ως το «next big thing» της Premier League στη θέση «1», κατάφερε να διανύσει αστραπιαία τη διαδρομή από τον θαυμασμό στη μηδαμινότητα κι έφτασε εσχάτως να θεωρείται ανέκδοτο, συνώνυμο της γκάφας. Από το αλησμόνητο σκηνικό θράσους, όταν αρνήθηκε στον Μαουρίτσιο Σάρι να γίνει αλλαγή, ο 26χρονος, πλέον, κίπερ έγινε αυτόματα αντιπαθής και όλως συμπτωματικά, το κάρμα τού επέστρεψε την απαράδεκτη κίνηση, με ένα διαρκές ντεφορμάρισμα που τον μετέτρεψε σε «inside joke» στο Νησί.

Mendy injured, Kepa to replace him. https://t.co/QLjGt3l0sS

Το πρόβλημα, όμως, για την Τσέλσι και τον Φρανκ Λάμπαρντ ήταν πως δεν μπορούσαν να τον βγάλουν από την καθημερινότητά τους. Η μοναδική λύση ήταν περιορισμένης δυναμικής, ο 39χρονος Γουίλι Καμπαγιέρο, που μέχρι κι αυτός φάνηκε κατά περιόδους πιο αξιόπιστη περίπτωση, για να μη στοιχίζει με το παραμικρό βαθμούς στα παιχνίδια των Λονδρέζων. Μέχρι που στο περιθώριο του μεταγραφικού «οργασμού» του κλαμπ στο φετινό παζάρι, σημειώθηκε η πιο ουσιαστική, ενδεχομένως, κίνηση από όλες.

Η άφιξη του άσημου μεν στο αγγλικό κοινό, Εντουάρ Μεντί, ο οποίος χρειάστηκε δε μόλις τρία ματς εντός συνόρων, έξι συνολικά και... 55 εκατ. ευρώ λιγότερα (25 εκατ. το ποσό της μεταγραφής του) για να ρίξει οριστικά στο πηγάδι της λήθης τον Βάσκο ομοθεσίτη του.

Η Τσέλσι έπασχε με τον Κέπα στην εστία της κι αυτός ο «βραχνάς» ήταν η χειρότερη δυνατή κατάσταση σε μια αμυντική τετράδα που έτσι κι αλλιώς ήταν η αχίλλειος πτέρνα της. Η έλευση του Μεντί, όμως και κυρίως η άμεση προσαρμογή του στον ρόλο ενός κίπερ από τον οποίο αποκτά «μαξιλαράκι» όλη η οπισθοφυλακή, άλλαξε άρδην το τοπίο μέσα σε μερικές εβδομάδες. Μπορεί στην πρώτη του εμφάνιση απέναντι στην Τότεναμ για το Κύπελλο να μην κράτησε απαραβίαστη την εστία του και να βγήκε ηττημένος σε πέντε εκτελέσεις στη διαδικασία των πέναλτι, όμως, η παρουσία του στα επόμενα πέντε παιχνίδια σε Αγγλία κι Ευρώπη ήταν το «κλειδί» για την αγωνιστική σταθεροποίηση των Μπλε, που προήλθε κυρίως μέσα από το πεντακάθαρο παθητικό τους.

Petr Cech - 5 clean sheets in his first 6 games for Chelsea.

Edouard Mendy - 5 clean sheets in his first 6 games for Chelsea.

The apprentice following the master's footsteps. pic.twitter.com/T79rZ6eHeE

— TLV (@TheLampardView) October 31, 2020