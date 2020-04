Η Μπαρτσελόνα και ο διχασμός του «Més que un club»

Η ατάκα ειπώθηκε δημοσίως για πρώτη φορά από τον Ναρσίς δε Καρέρας, στην πρώτη ομιλία του ως νέος πρόεδρος, στις 17 Ιανουαρίου του 1968: «El Barcelona es més que un club» ήτοι «η Μπαρτσελόνα είναι κάτι παραπάνω από ένας σύλλογος».

Και ο καταλανικός σύλλογος το είχε αποδείξει από το 1899, όταν ιδρύθηκε, το επιβεβαίωσε ως καταφύγιο των Καταλανών στις διώξεις από τον δικτάτορα Φράνκο, αλλά και στην σύγχρονη εποχή, όταν η Μπάρτσα έβαλε πρώτη την Unicef στη φανέλα της, ούσα και η τελευταία που την... σπίλωσε με διαφήμιση στο μπροστινό της μέρος.

Έκτοτε, βεβαίως, η Μπαρτσελόνα έχει μετατραπεί σε έναν γίγαντα παραγωγής χρημάτων, ο πρώτος που ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε προϋπολογισμό (!) και ο «ρομαντισμός» κάθε κίνησης του αμφισβητείται έντονα (και δικαιολογημένα).

Η ιστορική απόφαση της ονοματοδοσίας του «Καμπ Νόου» και της δωρεάς (;) των χρημάτων αυτής από την περίοδο 2020-21 (και μόνο αυτή) στην μάχη κατά του κορονοϊού, έχει και έναν σημαντικό αστερίσκο.

Και αυτό γιατί τα έσοδα από τα Title Rights του μεγαλοπρεπούς γηπέδου δεν είχαν υπολογιστεί για τον προϋπολογισμό της επόμενης σεζόν, αφού αφορά μια (προσδοκώμενη) συμφωνία που θα αποφέρει τεράστια έσοδα στον σύλλογο για τα χρόνια που θα ακολουθήσουν.

Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, κάθε ενέργεια της... αλλοπρόσαλλης διοίκησης του Τζουσέπ Μαρία Μπαρτομέου προκαλεί πολλά ερωτηματικά. Και αυτή με επίκεντρο το γήπεδο, παρ' ότι αναμφίβολα θα δώσει σημαντική χείρα βοηθείας στην μάχη κατά του ιού Covid-19, δεν αποτελεί εξαίρεση.

«ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ» Ή «ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ»;

Ο διχασμός μεταξύ των φίλων της Μπαρτσελόνα για την κίνηση μιας διοίκησης που έχει ακόμα ένα χρόνο ζωής (το πολύ) αντικατοπτρίζεται και στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, όπου το δείγμα είναι άκρως αντιπροσωπευτικό, για την οριστική κατάρρευση του μότο «Més que un club» και τη νέα θυσία στον βωμό του χρήματος.

«Πιστεύω ότι το μακροπρόθεσμο σχέδιο είναι η μόνιμη πώληση του ονόματος του «Καμπ Νόου». Είναι πιο εύκολο να το αποδεχθείς τώρα ως μια κίνηση για καλό σκοπό και έτσι οι φίλαθλοι θα δεχθούν καλύτερα την αλλαγή. Ζούμε σε έναν καπιταλιστικό κόσμο» αναφέρει ο διαχειριστής του προφίλ «Barcelona News» στο Twitter.

