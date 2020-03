Τζίνι Βαϊνάλντουμ: Είναι ένας άλλος...

Ο Ολλανδός χαφ, μετακινήθηκε από τη Νιούκαστλ στους «κόκκινους» του Μέρσεϊσαϊντ το καλοκαίρι του 2016, στην πρώτη γεμάτη σεζόν του Γιούργκεν Κλοπ στην άκρη του πάγκου, αφού είχε αναλάβει στα τελειώματα του 2015 αντί του Μπρένταν Ρότζερς, οδηγώντας βέβαια το κλαμπ στον μεγάλο τελικό του Europa League.

Πριν από λίγο καιρό ο Βαϊνάλντουμ ήταν εκείνος που είχε σκοράρει για τη Λίβερπουλ στον επαναληπτικό των «16» του φετινού Champions League απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, σε μα σκηνή που έκανε πολλούς να πιστέψουν σε επανάληψη του έργου που είχε διαδραματιστεί με τη Μπαρτσελόνα.

Ο διεθνής χαφ είναι εκείνος τον οποίο πλέον οι οπαδοί των πρωτοπόρων της φετινής Premier League σκέφτονται ως τον άνθρωπο για τις κρίσιμες στιγμές όταν η ομάδα του χρειάζεται αποτέλεσμα και χρειάζεται έναν... σούπερ ήρωα. Κάποιον που με τη βοήθεια των υπολοίπων θα... μεταμορφωθεί για την περίσταση και θα το πάρει πάνω του.

One of the most underrated midfielders on the planet - Gini Wijnaldum pic.twitter.com/UjGnlBOFNU

Εν έτει 2020, ο «Τζίνι» που έχει και το δικό του σύνθημα από τον κόσμο του συλλόγου σε γνωστό ρυθμό, είναι ο παίκτης εκείνος που μπορεί από το πουθενά να πιάσει πικ απόδοσης σε ματς που η φανέλα βαραίνει όλο και περισσότερο και η μπάλα ζυγίζει αρκετά κιλά...

Είναι χαρακτηριστικές οι κινήσεις του ποδοσφαιριστή όπως αποτυπώνονται στο γενικό του heatmap από την πρώτη του αγωνιστική περίοδο με την κόκκινη φανέλα και από τα όσα έχει κάνει τη φετινή σεζόν, μέχρι να υπάρξει η αναβολή λόγω του κορονοϊού...

The Gini Wijnaldum Evolution — The first heatmap (light central-ish red) is for 17/18 while the second (deep red) is for 19/20. pic.twitter.com/XSmTzMtycC

Ένα από τα πιο σημαντικά γκολ του Βαϊνάλντουμ είναι το πρώτο της νίκης (3-0) επί της Μίντλεσμπρο στο «Άνφιλντ» την 21η Μαΐου του 2017. Τότε που η Λίβερπουλ εξασφάλισε τη μεγάλη επιστροφή της στο Champions League τερματίζοντας εντός της τετράδας του πρωταθλήματος προλαβαίνοντας την Άρσεναλ στην τελευταία αγωνιστική. Ο δεξιός «κεραυνός» του Ολλανδού μέσου έδειξε το δρόμο για τη μεγάλη νίκη.

Σημαντικότατο και το εκτός έδρας γκολ στη Ρώμη στα ημιτελικά της σεζόν 2017-2018, για να φτάσουν οι «κόκκινοι» στον τελικό του Κιέβου και να πάρουν το μάθημά τους για να επιστρέψουν έναν χρόνο μετά...

— Anything Liverpool (@AnythingLFC_) May 13, 2018

Same again Gini #LFC pic.twitter.com/84xh5PAe5Y

Wijnaldum scoring vs Middlesbrough on the last day of the season last year which helped Liverpool secure top 4

Με το «5» στην πλάτη, για χάρη του ινδάλματός του, Ζινεντίν Ζιντάν, τον οποίο είχε τόσο ψηλά που ήθελε το νούμερό του σε κάθε ομάδα από αυτές που βρέθηκε (μαζί με Αϊντχόφεν και Νιούκαστλ), ο Ζεορζίνιο Βαϊνάλντουμ είναι από εκείνους τους ποδοσφαιριστές που μπαίνουν στη λίστα των underrated. Κι αν η δουλειά των Χέντερσον, Μίλνερ και Φαμπίνιο είναι τέτοια που κερδίζει τα περισσότερα εύσημα ή φαίνεται πολύ περισσότερο ή που κάνει τους sportcasters να ασχολούνται πολύ περισσότερο στις αναλύσεις τους, ο Κλοπ ξέρει πόσο σημαντικό γρανάζι είναι ο Βαϊνάλντουμ και πόσα κάνει στο χορτάρι πάνω στο πλάνο που εφαρμόζεται από την ομάδα.

Τα γκολ του απέναντι στη Μπαρτσελόνα στο περσινό επικό επαναληπτικό του «Άνφιλντ», εκεί που το γήπεδο της Λίβερπουλ έβαλε σε ισχύ τον δικό του κανόνα, αυτό το... εξωπραγματικό που εμφανίζεται όταν ο σύλλογος το έχει ανάγκη, είναι χαρακτηριστικά του τρόπου με τον οποίο ο Βαϊνάλντουμ αγωνίζεται. Η παρουσία του στα αντίπαλα καρέ από τη στιγμή της εισόδου του στο γήπεδο με την έναρξη του δευτέρου μέρους, δεν ήταν μονάχα λόγω της ανάγκης για επιθέσεις και πολλά κορμιά προς την εστία του Τερ-Στέγκεν. Φανερώνουν και τους χώρους στους οποίους έχει μάθει και έχει πλέον αρμοδιότητα να κινείται.

Έτσι πράττει, πλέον, τόσο σε συλλογικό επίπεδο, όσο και με την εθνική ομάδα της Ολλανδίας όπου προσφέρει ακόμα περισσότερα χάρη στον παίκτη στον οποίο τον έχει μετατρέψει ο Γιούργκεν Κλοπ. Θυμηθείτε και το γκολ στο πρωτάθλημα απέναντι στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ στο Bramall Lane σε πολύ ζόρικο ματς για την ομάδα του και τη θέση που βρέθηκε για ν' απειλήσει τον Ντιν Χέντερσον και να ευνοηθεί από τη γκάφα του Άγγλου κίπερ...

«Είχε τεράστια επίδραση στο παιχνίδι μου και στο ρόλο μου στο γήπεδο ο Κλοπ. Όλοι οι παίκτες τον θαυμάζουμε και μας νοιάζεται. Είναι καλός προπονητής, ένας προπονητής που θέλει και φροντίζει για την πρόοδο των παικτών του. Έχουμε εξαιρετική σχέση μαζί του όλοι» έχει πει για τον Γερμανό κόουτς με τον οποίο συνεργάζεται και ο τρόπος που πηδάει πάνω του να τον αγκαλιάσει μετά την κατάκτηση του Champions League στη Μαδρίτη το 2019 φανερώνει πως σε ανθρώπινο επίπεδο είναι... φίλοι και αυτό βοηθάει ακόμα περισσότερο τον επαγγελματικό τομέα.

Gini Wijnaldum on Klopp: “The manager has had a big influence on me.

The players adore him because he cares about the players and he is a good coach, a coach who improves his players.

We have a really good player-coach relationship.” pic.twitter.com/o00C9qLPTg

— Steven Gerrard (@Gerrard8FanPage) March 17, 2020