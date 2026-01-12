Λίβερπουλ - Μπάρνσλεϊ 4-1: Έκανε το καθήκον της και πήρε το εισιτήριο
Αποστολή εξετελέσθη για τη Λίβερπουλ! Οι Reds δεν αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα κόντρα στην Μπάρνσλεϊ της τρίτης κατηγορίας και με το τελικό 4-1 στο «Άνφιλντ» σφράγισαν την παρουσία τους στον τέταρτο γύρο του FA Cup.
Ο χορός των γκολ δεν άργησε να ανοίξει, αφού μόλις στο 10΄ο Σομποσλάι με τρομερό σουτ έξω από την περιοχή κεραυνοβόλησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα για να ανοίξει το σκορ. Στο 36΄ήταν η σειρά του Φρίμπονγκ να βρει δίχτυα για το 2-0, όμως οι φιλοξενούμενοι απάντησαν άμεσα και μείωσαν στο σκορ με τον Φίλιπς στο 40΄.
Για το μεγαλύτερο μέρος του β΄μέρος ο ρυθμός κυλούσε χωρίς μεγάλες αυξομειώσεις, προτού η Λίβερπουλ πατήσει... γκάζι στο φινάλε. Αρχικά στο 84΄ο Βιρτς με όμορφη προσποίηση και πλασέ στο απέναντι «παράθυρο» έγραψε το 3-1 και στο 90΄+4΄με όμορφη παράλληλη μπαλιά σέρβιρε το τελικό 4-1 στον Εκιτικέ που είχε εύκολο έργο προ κενής εστίας.
