Ολιβιέ Ζιρού: Τιμιότατος και αδικημένος...

Από βασικός επιθετικός της Άρσεναλ, σε ποδοσφαιριστή... super-sub καθώς είχε τρομερά ποσοστά στα γκολ που πετύχαινε προερχόμενος από τον πάγκο. Και από την μορφή του... από μηχανής Θεού, έφτασε κάπου ανάμεσα στον πάγκο και την εξέδρα, στις θέσεις των υπόλοιπων μελών που μένουν εκτός αποστολής στην Τσέλσι ακριβώς πίσω από εκείνους που βρίσκονται στο φύλλο αγώνα.

Ο Ολιβιέ Ζιρού ξεκίνησε στο ντέρμπι με την Τότεναμ λόγω... ανάγκης δεδομένου πως ο Τάμι Άμπραχαμ κρίθηκε ανέτοιμος για να ξεκινήσει και ο Μιτσί Μπατσουαγί παρά τις πολλές ευκαιρίες που έχει από τον Φρανκ Λάμπαρντ δεν έχει καταφέρει να πείσει. Ο Βέλγος επιθετικός είχε πάρει χρόνο συμμετοχής και την περασμένη Δευτέρα στο ματς με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πάλι δεν ήταν όσο αποτελεσματικός θα έπρεπε σε ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν για να σκοράρει.

Κάπως έτσι, ο Γάλλος στράικερ, τρίτος κατά σειρά στις επιλογές του Φρανκ Λάμπαρντ για τη φετινή σεζόν, βρέθηκε για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα από τον περασμένο Νοέμβριο και ήταν μόλις η 7η φετινή του εμφάνιση στην Premier League. Μαζί με τα 70 λεπτά που αγωνίστηκε κόντρα στην Τότεναμ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» το μεσημέρι του Σαββάτου, συμπλήρωσε μόλις 285' στο τρέχον πρωτάθλημα.

Έχει αυτό που λείπει από την Τσέλσι, αλλά...

Έπειτα από τον ελάχιστο χρόνο κατά τον οποίο βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο στο ματς με τους «κόκκινους διαβόλους» και το γκολ που σημείωσε με κεφαλιά – ψαράκι αλλά ακυρώθηκε για ... μισό πέλμα οφσάιντ, ο Ζιρού εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τη νέα ευκαιρία που του παρουσιάστηκε. Σκόραρε σε στιγμή που φανέρωσε ότι μπορεί να χειριστεί τη μπάλα στο «κουτί» και να σουτάρει δυνατά προς την αντίπαλη εστία, εμφανίζοντας αποτελεσματικότητα που λείπει και από τον Τάμι Έιμπραχαμ και από τον Μιτσί Μπατσουαγί. Και αυτό δεν το έβλεπε ο Φρανκ Λάμπαρντ...

Οι κινήσεις του Γάλλου επιθετικού είναι τέτοιες που αποτυπώνουν την εμπειρία των 33 ετών της ηλικίας του και των πολύ περισσότερων παρουσιών του σε αναμετρήσεις κορυφαίου επιπέδου. Στις 14 πιο πρόσφατες συμμετοχές του ως βασικός στην Τσέλσι έχει συνεισφέρει 14 τέρματα με 10 δικά του γκολ και 4 ασίστ με τη μπλε φανέλα, ενώ, στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με την Τότεναμ είχε 4 τελικές στο πρώτο μέρος, περισσότερες απ' ολόκληρη την ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο – απόντων βέβαια των Κέιν και Σον – που είχε μόλις 3 προσπάθειες για γκολ.

Γενικότερα στο ντέρμπι του Λονδίνου στο «Στάμφορντ Μπριτζ», ο Ζιρού είχε 40 επαφές με τη μπάλα, συμμετείχε σε 15 μονομαχίες, κέρδισε τις 6 από τις 9 εναέριες μονομαχίες που διεκδίκησε, είχε το γκολ και είχε ρόλο στο δεύτερο γκολ από τον Μάρκος Αλόνσο. Ειδικά σε αυτό τη στιγμή, με τον τρόπο που παίρνει την κεφαλιά και τη γυρίζει προς τον Μάουντ ώστε να δημιουργηυθεί η ευκαιρία για το σουτ του Μάρκος Αλόνσο έξω από την περιοχή, αποδεικνύει και την αντίληψη που έχει ο Γάλλος για τους χώρους και τα σημεία που βρίσκονται οι συμπαίκτες του, κάνοντας μάλλον αυτό που δεν περιμένει κανείς.

The Link-Up: This is classic Giroud. A brilliant vision and one-touch play to release Barkley. Must applaud Barkley for the movement too. Giroud can do this all day long! 3/8 pic.twitter.com/LplvFrqj03 — The Blue Stands (@TheBlue_Stands) February 23, 2020

The Flick Header Pass: Most players off a throw-in would control the ball and then look for a pass. Not Giroud! He's always looking for runners so he can release them quickly. Great flick header pass to Mount, who finds Barkley, who lays it off to Alonso, who scores! 4/8 pic.twitter.com/mRduz2HcHr — The Blue Stands (@TheBlue_Stands) February 23, 2020

Defending: Love it when every now and then a centre forward drops deep to support with defending. Shows that they are up for a battle! Overall a fantastic statement made by Giroud and now he's in pole position to start against Bayern. Keep up the great work Giroud! 8/8 pic.twitter.com/CgtZ6NUQtm — The Blue Stands (@TheBlue_Stands) February 23, 2020

Ούτε... κιχ όλη τη σεζόν

Με την αδικία να την έχει αισθανθεί... στο πετσί του, ο Ολιβιέ Ζιρού παρέμεινε όλο τον καιρό επαγγελματίας μέσα στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Ήθελε ν' αποχωρήσει για να βρει κάτι καλύτερο μέσα στο καλοκαίρι όταν ενημερώθηκε για το ρόλο που θα έχει στην Τσέλσι, όμως δεν τα κατάφερε. Συζήτησε και προσπάθησε να φύγει και τον Ιανουάριο, όμως πάλι δεν του επετράπη ν' αποχωρήσει για να παίξει. Μάλιστα, υπήρξαν επαφές με την Τότεναμ για να μετακινηθεί στην ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο, αυτό δεν έγινε ποτέ και λίγο καιρό αργότερα σκόραρε εις βάρος των «σπιρουνιών». Γιατί κάπως έτσι τα φέρνει η μοίρα...

Ο Ζιρού παρέμεινε στα μπλε κι όχι απλά δεν γκρίνιαξε για τον ελάχιστο χρόνο συμμετοχής του ή για την τρίτη θέση που έχει στη σειρά των προτιμήσεων του Λάμπαρντ, αλλά συνέχισε να δουλεύει αδιαμαρτύρητα και ν' αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Έτσι έχει μάθει, άλλωστε. Ο «Φράνκι» έχει να πει τα καλύτερα για τον χαρακτήρα του Γάλλου επιθετικού που δεν του έχει δημιουργήσει ούτε... μισό πρόβλημα όλη τη σεζόν. Και όταν ρωτήθηκε μετά το παιχνίδι με την Τότεναμ με σαφή διάθεση από τους εκπροσώπους του Τύπου ν' αναφερθεί στις ευκαιρίες που δεν παίρνει και τις απαντήσεις που δίνει, εκείνος είχε να πει:

«Εγώ θέλω να σταθώ στο πνεύμα της ομάδας. Δείξαμε χαρακτήρα. Γνωρίζαμε ότι θα μπορούσε να είναι ένα σημείο αναφοράς αυτό το ματς γιατί είχαμε χάσει την αυτοπεποίθησή μας στα εντός έδρας παιχνίδια λόγω των αποτελεσμάτων που είχαμε. Ήταν θετικό που καταφέραμε να επανέλθουμε στις νίκες απέναντι σε έναν τέτοιο αντίπαλο. Εγώ πέρασα τρεις μήνες στην εξέδρα, οπότε ήταν ιδιαίτερο και όμορφο και για εμένα και για όλη την ομάδα αυτό το αποτέλεσμα». Καμία «μπηχτή», καμία ευθεία βολή προς τον προπονητή του, κανένα δημόσιο παράπονο. Ομαδικότητα, χαρά και επαγγελματισμός.

Από την πλευρά του ο Φρανκ Λάμπαρντ τόνισε πως «είμαι χαρούμενος και για τον Ολιβιέ γιατί βοηθάει στον ανταγωνισμό για τις θέσεις της επίθεσης και μου αρέσει που έχουμε αυτή την επιλογή ανάλογα με τον αντίπαλο που αντιμετωπίζουμε και την κατάσταση στην οποία προσπαθούμε να προσαρμοστούμε. Η αλήθεια, πάντως, είναι ότι ο Τάμι είχε ξεκινήσει καλά, έβαζε γκολ, κέρδισε την κλήση του στην εθνική Αγγλίας, απλά τον τελευταίο καιρό δυσκολεύτηκε με τον τραυματισμό του». Και ο Άμπραχαμ μόλις μπήκε στο ματς, έχασε ευκαιρία που απλά έπρεπε να σπρώξει τη μπάλα στα δίχτυα κι αντ' αυτού χτύπησε μόνος του στο δοκάρι...

Despite the fact VAR was against this Giroud goal, this should ring a bell to Lampard that he is a world class striker. pic.twitter.com/LdGNSeTpHr — sophia (@90sSophie) February 17, 2020

Ανήκουστο πως δεν παίρνει συμμετοχές...

Ο Ζιρού τη στιγμή της αλλαγής του έσκυψε το κεφάλι σε μια απογοήτευση ελάχιστων δευτερολέπτων καθώς θα ήθελε πολύ να ολοκληρώσει το ματς με την Τότεναμ. Αμέσως, όμως, άκουσε το χειροκρότημα του κόσμου και ανταπέδωσε, έχοντας καταλάβει ότι οι οπαδοί αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει και πως του αναγνωρίζουν την προσπάθεια ακόμα κι αν παίζει... μια στο τόσο και δεν έχει την εκτίμηση που θα ήθελε από τον τεχνικό της ομάδας του.

Αναμφίβολα πρόκειται για έναν τρομερά αδικημένο αλλά και υποτιμημένο παίκτη στο κορυφαίο πρωτάθλημα και αυτό είναι κάτι που παραδέχθηκαν οι Πίτερ Κράουτς και Ρίο Φέρντιναντ μιλώντας στο BT Sport μετά το τέλος του Σαββατιάτικου ντέρμπι. «Είναι εξαιρετικός και δεν τον έχει εκμεταλλευτεί όσο θα μπορούσε η Τσέλσι» είπε ο άλλοτε φορ της Στόουκ, με τον παλαίμαχος αμυντικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να συμπληρώνει σε αυτό: «Έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ στην εθνική ομάδα της Γαλλίας, έχει πάρει Μουντιάλ... Ο Λάμπαρντ έκανε αλλαγές που του βγήκαν, αλλά ο Ζιρού έπρεπε να παίζει περισσότερο...».

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής, πάντως, ξέρει ότι έκανε αυτό που έπρεπε, η υπομονή του τον οδήγησε σε κάτι πολύ καλό, μόλις σκόραρε ευχαρίστησε τη Θεία δύναμη που του δόθηκε για να παίξει στο ματς και στο φινάλε, μαζί με το βραβείο του Man of the Match, δήλωσε περήφανος για την ομάδα του...