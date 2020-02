Σέφιλντ Γιουνάιτεντ: Με νοοτροπία που... κόβει σαν λεπίδα

Μεσημέρι Κυριακής. Δυνατοί άνεμοι. Ένα παιχνίδι που μέχρι και λίγες ώρες πριν από την έναρξή του βρισκόταν στον «αέρα». Καιρικές συνθήκες που έκαναν και τους πιο αισιόδοξους να σκεφτούν ότι θα δυσκόλευαν πολύ τους ποδοσφαιριστές και η μέρα ίσως να έπαιρνε αρνητική τροπή. Και η Μπόρνμουθ προηγήθηκε στο Bramall Lane. Και πόσοι να στοιχημάτιζαν στη δίκαη ανατροπή και νίκη της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ; Σίγουρα ο Γουάιλντερ και οι ποδοσφαιριστές του, αν τους ρωτούσε κάποιος εκείνη τη στιγμή!

Οι «λεπίδες», έχουν καταφέρει να... σφυρηλατηθούν τόσο πολύ, που είναι η δεύτερη καλύτερη ομάδα σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες για να έρθει τούμπα ένα ματς και να εξασφαλιστούν όλοι οι βαθμοί παρά το γεγονός πως η τελική νικήτρια είχε βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο κατά τη διάρκεια του ματς! Μαζί και με τους τρεις βαθμούς που πήρε η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ από το 2-1 στο come-back επί των «cherries» έφτασε στους 13 πόντους που έχει μαζέψει από αναμετρήσεις στις οποίες βρέθηκε πίσω στο σκορ. Πρώτη στο συγκεκριμένο κομμάτι είναι η εντυπωσιακή Γουλβς του Νούνο Εσπίριτο Σάντο που έχει βρεθεί αυτή τη στιγμή στο -4 από τους εντυπωσιακούς νεοφώτιστους.

The skipper gets his first #PL goal at the Lane pic.twitter.com/lTMlrk16dJ

Billy Sharp does not miss those

What a finish by Lunny to claim all 3 points yesterday pic.twitter.com/Qq8dv02VRc

Η Άστον Βίλα, το καλοκαίρι διέθεσε περισσότερα από 100 εκατομμύρια σε μεταγραφές, για να γίνει μια νέα... Φούλαμ, στην προσπάθειά της μετά την άνοδο να εδραιωθεί στη μεγάλη κατηγορία. Η Νόριτς ενθουσίασε με τον Τεέμου Πούκι, το επιθετικό ποδόσφαιρο και τις ιδέες του Φάρκε από τον πάγκο, ξεκίνησε καλά, όμως «ξεφούσκωσε». Οι δυο ομάδες, στη θεωρία, ήταν αρκετά πιο σίγουρες από τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ για να κρατηθούν στην Premier League και είναι εκείνες που δίνουν τη μεγάλη μάχη της επιβίωσης, βλέποντας τις «λεπίδες» κοντά στην πρώτη 4άδα.

Και λένε πως για ένα νεοφώτιστο κλαμπ, το όριο των 40 βαθμών είναι εκείνο που κρατάει την ομάδα στην κατηγορία, με το σύνολο του Κρις Γουάιλντερ να έχει ήδη φτάσει στους 39 και είναι ακόμα αρχές Φλεβάρη! Ούτε περιπέτειες, ούτε ανησυχία, ούτε σενάρια, ούτε κομπιουτεράκια, ούτε παιχνίδια εντός κι εκτός προγράμματος...

«Θέλουμε περισσότερα... Θέλαμε να είμαστε κομμάτι της Premier League, να φαινόμαστε, απολαμβάνουμε την επιστροφή μας στην κατηγορία. Ξέρω ότι και οι παίκτες μου θέλουν περισσότερα από τη φετινή σεζόν και δεν συμβιβάζονται, οπότε είμαι μαζί τους και τους στηρίζω για τη συνέχεια» είπε ο τεχνικός των «λεπίδων» λίγο μετά το παιχνίδι με την Μπόρνμουθ και αυτό φανερώνει την νοοτροπία με την οποία έχει δημιουργηθεί αυτό το σύνολο στο Σέφιλντ. Ουδείς θα ηρεμήσει και θα σκεφτεί πως αυτή τη στιγμη έχει γίνει ήδη η υπέρβαση και δεν θα ενοχλήσει κανέναν αν χαθούν ορισμένες θέσεις από την πρώτη 10άδα και υποχωρήσει η ομάδα. Είναι χαρακτηριστικές και οι δηλώσεις των παικτών, όπως των σκόρερ της αναμέτρησης με τους «cherries», Λούντστραμ και Σαρπ, που ανέφεραν λίγο μετά το 2-1 της Κυριακής πως... συνεχίζουν ολοταχώς για να προσπεράσουν και την Τσέλσι. Οι «μπλε» του Λονδίνου απέχουν μόλις δυο βαθμούς στην 4η θέση και στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ δεν βλέπουν πουθενά stop και κόκκινο φανάρι!

Αξίζει να γίνει αναφορά και στο εκπληκτικό περιστατικό με τον νεοφερμένο – και μάλιστα με ρεκόρ μεταγραφής για τον σύλλογο – Σάντερ Μπέργκε, που πραγματοποίησε ντεμπούτο στην εκτός έδρας νίκη (1-0) επί της Κρίσταλ Πάλας και αποθεώθηκε από τους οπαδούς της νέας του ομάδας στις εξέδρες των φιλοξενούμενων στο «Selhurst Park». Ένας οπαδός στο twitter έστειλε ένα σύνθημα για τον νεαρό ποδοσφαιριστή στον αρχηγό, Μπίλι Σαρπ, εκείνος το έμαθε σε όλους στ' αποδυτήρια και ξαφνικά ο 21χρονος άσος όχι μόνο έμεινε αποσβολωμένος ν' απολαμβάνει την αγάπη του κόσμου, αλλά και των συμπαικτών του που τραγουδούσαν για εκείνον μόλις επέστρεψε στ' αποδυτήρια με την ολοκλήρωση του ματς...

This shows the brilliant side of football.

Fan sends a chant to our captain, Billy sends it in to us, posted on Twitter, goes viral & the away end belts it out.

After SB’s press duties he walks in & the dressing room belts it out too.pic.twitter.com/JJIvfXJj0J

— Eoin Doyle (@EoinDoyle1) February 2, 2020