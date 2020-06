Ο Φλόριαν Βιρτς φορούσε πιπίλα στο ντεμπούτο του Νόιερ

Απέναντι στην Μπάγερν, η Λεβερκούζεν απέκτησε ελπίδες πως θα είναι εκείνη η πρώτη που θα ορθώσει ανάστημα και θα κόψει βαθμούς στο επιβλητικό εξπρές των Βαυαρών μα αποδείχτηκαν φρούδες. Το γρήγορο γκολ του Αλάριο, τα πρόσκαιρα σημάδια χαλάρωσης που έδειξαν οι παίκτες του Χάνσι Φλικ έδωσαν λόγο για το «μήπως;» στην υπόθεση τίτλου και αφορμή για μερικά μόνο λεπτά στους φίλους της Ντόρτμουντ να αναθαρρρήσουν στη διεκδίκηση της σαλατιέρας.

Η συνέχεια ήταν βγαλμένη από το όνειρο που ζει η ρέκορντμαϊστερ επί ημερών του Γερμανού τεχνικού, πόσο μάλλον επί επανέναρξης, σε ένα απόγευμα κατ' αντιστοιχία με το μεγαλοπρεπές παρατσούκλι της. Στο τέλος του 90λεπτου, όμως, είχαν και οι Ασπιρίνες ένα ρεκόρ να γιορτάζουν, το πλέον καθολικό στην ιστορία του πρωταθλήματος που λέγεται Bundesliga.

Πρωταγωνιστής ο Φλόριαν Βιρτς, ένας επιθετικός χαφ-εξτρέμ που ελάχιστοι γνώριζαν την ποδοσφαιρική του ύπαρξη στις αρχές του περασμένου μήνα. Το παιδί που είδε το πρώτο φως του ήλιου στις 3 Μαΐου του 2003 στην περιοχή του Πούλχαϊμ-Μπράουβαϊλερ, με άλλα λόγια τη μέρα που η Μάντσεστερ Σίτι νικούσε για τελευταία φορά τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ».

Το γκολ που σημείωσε στο 89' της αναμέτρησης μείωσε απλά το σκορ σε 2-4, αλλά ήταν αρκετό για να τον θέσει μπροστάρη στο πάνθεον των «μπέμπηδων» της Λίγκας. Σε ηλικία 17 χρονών και 34 ημερών, ο ανερχόμενος Γερμανός χρίστηκε ο νεότερος σκόρερ της Bundesliga, εκτελώντας τον Μάνουελ Νόιερ, τον θρύλο που όταν έκανε ντεμπούτο με τη Σάλκε το 2006, ο 3χρονος Φλόριαν ίσα που συνήθιζε να μιλάει και να στέκεται στα πόδια του, σε ένα ρεκόρ που κρατούσε 15 ολόκληρα χρόνια.

Florian Wirtz is now the youngest goalscorer in Bundesliga's history.

Florian Wirtz - 17 years 1 month 3 days

Nuri Sahin - 17 years 2 months 21 days

Julian Draxler - 17 years 6 months 12 days

Timo Werner - 17 years 6 months 16 days

Christian Pulisic - 17 years 6 months 30 days pic.twitter.com/WtkVrFtkjv

— Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) June 6, 2020