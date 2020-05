Το ξεχωριστό σπίτι – μουσείο του καλλιτέχνη Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα

Το μπλε σπίτι της Φρίντα Κάλο. Η έπαυλη του Έλβις Πρίσλεϊ στην Γκρέισλαντ. Η ξεχωριστή γωνιά του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ στην Βιέννη. Τα πέντε σπίτια του Ουίλιαμ Σαίξπηρ στο Στράτφορντ. Η διώροφη κατοικία του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα στο Μπουένος Άιρες.

Δεκάδες ζωγράφοι, τραγουδιστές, μουσικοί, συγγραφείς και (ένας) ποδοσφαιριστής. Η μετατροπή του σπιτιού του Μαραντόνα σε μουσείο δεν κάνει τίποτε άλλο από το να επιβεβαιώνει το μεγαλείο και την μοναδικότητα ενός ανθρώπου που σημάδεψε εκατομμύρια ζωές και τις περισσότερες με θετικό τρόπο. Σε αντίθεση, ίσως, με την δική του.

Το 1978, όταν το ταλέντο του 18χρονου Ντιεγκίτο είχε ήδη κάνει το μεγάλο «μπαμ», η Αρχεντίνος Τζούνιορς παραχώρησε το συγκεκριμένο σπίτι στον Μαραντόνα και την οικογένειά του, στο πλαίσιο της υπογραφής συμβολαίου.

Η οικογένεια Μαραντόνα βρέθηκε από την φτωχική γειτονιά του Βίγια Φιορίτο στην μεσαίας τάξης Λα Πατερνάλ, στη οδό Λασκάνο 2257. Οι συνθήκες διαβίωσης βελτιώθηκαν σημαντικά και, έστω και έμμεσα, αυτή η αλλαγή βοήθησε στην περαιτέρω εξέλιξη του ποδοσφαιριστή – καλλιτέχνη Ντιέγκο.

Το 2016, το σπίτι άνοιξε (δωρεάν) για το κοινό ως μουσείο και χώρος λατρείας (χωρίς εισαγωγικά) του Μαραντόνα. Ο Αλμπέρτο Πέρες, προπονητής της Αρχεντίνος στο παρελθόν που πάντα του άρεσε να μαζεύει αναμνηστικά σχετικά με τον Ντιέγκο, δημιούργησε το σπίτι – μουσείο. Ένα μέρος που έχει χαρακτηριστεί πολιτιστικού ενδιαφέροντος από τις τοπικές αρχές.

Το 2008, αντί περίπου εκατό χιλιάδων ευρώ, το αγόρασε από μια γυναίκα που ζούσε εκεί από το 1981, όταν ο Μαραντόνα άφησε την Αρχεντίνος και πήγε στην Μπόκα Τζούνιορς, προτού ξεκινήσει την καριέρα του στην Ευρώπη.

«Αυτό ήταν ίσως το πιο ρομαντικό κομμάτι της ζωής του, το καλύτερο» εξηγεί ο Πέρες, ο οποίος έχει διαμορφώσει το σπίτι όπως ακριβώς ήταν εκείνη την εποχή, με τα ίδια έπιπλα, ακόμα και ένα πικ απ στο οποίο ο Μαραντόνα άκουγε δίσκους στο δωμάτιο του, αλλά και ένα πιάνο όπου του άρεσε να παίζει.

«Μεγαλώσαμε τον Ντιέγκο στην Αρχεντίνος Τζούνιορς... Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τι σήμαινε ο Ντιέγκο για τον σύλλογο και για την γειτονιά. Σε παγκόσμιο επίπεδο, μας γνωρίζουν εξαιτίας του» συνεχίζει ο Πέρες, το ξεχωριστό δημιούργημα του οποίου μπορεί εύκολα να εντοπιστεί από τους επισκέπτες, χάρη σε μια πλακέτα που υπάρχει δίπλα στην πόρτα εισόδου: «Σε αυτό το σπίτι έζησε ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα».

