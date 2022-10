O Ταγίπ Ερντογάν, έστω και με ανορθόδοξη τεχνική, δοκίμασε τις ικανότητές του στο πινγκ πονγκ στην Αστάνα του Καζακστάν.

Ο Ταγίπ Ερντογάν επέλεξε να παίζει πινγκ πονγκ μια ημέρα πριν από το σύνοδο κορυφής της Διάσκεψης για την αλληλεπίδραση και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στην Ασία (CICA), που ξεκίνησε την Πέμπτη (13/10) στην πρωτεύουσα του Καζακστάν, Αστάνα.

Ο Τούρκος πρόεδρος είχε για αντίπαλό του τον πρόεδρο του Καζακστάν, Κασίμ-Ζομάρτ Τοκάγιεφ σε αίθουσα του προεδρικού μεγάρου του Καζακστάν.

Ο Ερντογάν έκλεψε την παράσταση για τον ανορθόδοξο τρόπο που κρατούσε τη ρακέτα, με τους δύο άνδρες να έχουν δοκιμάσει τις ικανότητές τους στην επιτραπέζια αντισφαίριση και στο παρελθόν.

(VIDEO) Turkish President Recep Tayyip Erdogan plays table tennis with his Kazakh counterpart Kassym-Jomart Tokayev in Astana pic.twitter.com/jrL7ve5Are