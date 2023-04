Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης συνεχίζει να γράφει ιστορία για την ελληνική πάλη, έχοντας την ευκαιρία να διατηρήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης στην κατηγορία των ανδρών στη διοργάνωση του Ζάγκρεμπ.

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης είναι ασταμάτητος και οδεύει ολοταχώς για μια ακόμα τεράστια επιτυχία για την ελληνική πάλη. Ο Έλληνας παλαιστής με μια επική ανατροπή νίκησε τον Αρμένιο, Αρμάν Αβαγκιάν και προκρίθηκε πανηγυρικά στον τελικό των 79κ. ελευθέρας πάλης στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών στο Ζάγκρεμπ.

Ο 22χρονος παλαιστής βρέθηκε πίσω στο σκορ με 10-1 και 10-2, ενάμιση λεπτό πριν από το τέλος, όμως κατάφερε να πάρει τη νίκη με 12-10 και να προκριθεί στον τελικό Αντίπαλός του στον τελικό της Τρίτης (18/4) θα είναι ο Ουκρανός, Βασίλ Μιχαϊλοφ, που με τη σειρά του νίκησε τον Αζέρο, Σαμπουχί Αμιρασλάνοφ με 5-2.

Το πρώτο μέρος του ημιτελικού με τον Αρμάν Αβαγκιάν εξελίχθηκε σε ένα αγώνα με τακτική και τον Αρμένιο να προηγείται 2-0. Ο Αβαγκιάν διεύρυνε το προβάδισμα του σε 6-0 και στη φάση που «ξύπνησε» τον πρωταθλητή Ευρώπης ο Αρμένιος πήρε τέσσερις πόντους. Με το 10-0 περασμένο στο ταμπλό και challenge από την ελληνική πλευρά ο Κουγιουμτσίδης έμεινε… ζωντανός και μείωσε σε 10-2. Σε εκείνο το σημείο ο Κουγιουμτσίδης μεταμορφώθηκε και με τον χρόνο να πιέζει ασφυκτικά άρχισε να μειώνει τη διαφορά.

WHAT A CRAZY COMEBACK BY Georgios KOUGIOUMTSIDIS .



From down 10-1 to going for a second straight European title.



: April 17-23

: #WrestleZagreb

: https://t.co/DyIQNCWZcu

: UWW App#uww | #unitedworldwrestling | #TheHomeOfWrestling pic.twitter.com/1h49ZJh5eN