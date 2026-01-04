Η ανάκριση του ΠΑΟΚ στο νέο μεταγραφικό του απόκτημα - Το «Who is Who» με τον Γιάννη Σαρρή (vid)

Ο ΠΑΟΚ σύστησε στο κοινό του το νέο μεταγραφικό του απόκτημα, τον 18χρόνο μέσο Γιάννη Σαρρή, μέσω ενός αστείου βιντεο.

Παίκτης του ΠΑΟΚ με κάθε επισημότητα αποτελεί εδώ και λίγες ημέρες ο 18χρόνος μέσος Γιάννης Σαρρής. Ο νεαρός χαφ κατέφτασε στην Θεσσαλονίκη σχεδόν ταυτόχρονα μαζί με τον Χρήστο Ζαφείρη, με τους δύο ποδοσφαιριστές να αποτελούν, μαζί φυσικά και με τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, τα τρία νέα μεταγραφικά αποκτήματα του δικεφάλου του βορρά.

Ο σύλλογος από την Τούμπα, θέλοντας να συστήσει στο κοινό του τον έφηβο διεθνή, ανάρτησε ένα απολαυστικό βίντεο στο επίσημο κανάλι της ομάδας στο YouTube, στο οποίο τον...«ανέκρινε», ρωτώντας τον για τα όνειρα και τους στόχους που θέλει να πετύχει με την φανέλα του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιάννης Σαρρής:

Πως νιώθεις φορώντας τα «ασπρόμαυρα»:

«Είναι κάτι πολύ μεγάλο να σε θέλει ένα μεγάλο κλαμπ όπως ο ΠΑΟΚ. Πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και εύχομαι να κάνουμε πολλά πράγματα με τον ΠΑΟΚ και να περάσουμε όμορφες στιγμές μαζί».

Τι ήταν αυτό που σε κέρδισε για να έρθεις στον ΠΑΟΚ;

«Κυρίως η προσέγγιση των ανθρώπων του ΠΑΟΚ. Με έκαναν να νιώσω γρήγορα οικεία και ότι θα μπω σε μία οικογένεια. Όπως όλοι ξέρουμε ο ΠΑΟΚ είναι μία πολύ μεγάλη οικογένεια. Τα πράγματα που ήθελαν να πετύχουν μαζί μου και το μέλλον μου κυρίως, να με κάνουν καλύτερο παίκτη και να εξελιχθώ».

Πόσο διαφορετικός επιστρέφεις στην Ελλάδα;

«Το κομμάτι της Ιταλίας με βοήθησε πάρα πολύ στην καριέρα μου. Έμαθα πολλά πράγματα και ποδοσφαιρικά αλλά και σε ανθρώπινο τομέα. Με βοήθησαν πάρα πολύ να προσαρμοστώ στο κλίμα. Πιστεύω είμαι έτοιμος να γυρίσω στην Ελλάδα και να δώσω το 100% για την ομάδα».

Ποιους γνωστούς βρίσκεις εδώ;

«Αυτά τα παιδιά τα γνώριζα και παλαιότερα. Είναι ο Μύθου, ο Κοσίδης, ο Μπαταούλας και πολλά άλλα ακόμη, με τα οποία είμαστε μαζί στις Εθνικές ομάδες. Αυτά μόλις έμαθαν τα νέα χάρηκαν πολύ και με πήραν τηλέφωνο. Μιλήσαμε κατευθείαν και είμαι χαρούμενος που θα ξαναβρεθούμε όπως παλιά».

Τι όνειρα και στόχους έχει όμως ο Γιάννης Σαρρής;

«Στο άμεσο μέλλον είναι να ξεκινήσω με το καλό προπονήσεις με τον ΠΑΟΚ και να ανεβαίνω επίπεδο. Να πάω στην πρώτη ομάδα, να κάνω ντεμπούτο. Μελλοντικά να παίξουμε και στο Champions League».