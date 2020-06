Ο John Cena κάνει δωρεά ενός εκατομμυρίου για το «Black Lives Matter» (pics)

Η σοκαριστική δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό στη Μινεάπολις συγκλόνισε την κοινή γνώμη και σήκωσε θύελλα αντιδράσεων παγκοσμίως για τα δικαιώματα και τις ζωές των μαύρων ανθρώπων.

Διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά του ρατσισμού, των διακρίσεων και της αστυνομικής βίας λαμβάνουν χώρα σε όλο τον πλανήτη, με πολλούς αθλητές να συμμετέχουν στις πορείες.

Κάποιοι εξ' αυτών κάνουν και δωρεές, ώστε να στηρίξουν το κίνημα «Black Lives Matter».

Ένας από αυτούς είναι και ο πρώην αθλητής του WWE και νυν παρουσιαστής, John Cena.

Very happy to join #BTSARMY in efforts to match @BTS_twt tremendous donation #ARMYMatch1M

— John Cena (@JohnCena) June 8, 2020