Τζόσουα-Φιούρι: Η μεγαλύτερη μάχη στην ιστορία του βρετανικού boxing είναι γεγονός και θα έχει... δύο αγώνες! (pic & vid)

Ο Gypsy King σε ηλικία 31 ετών παραμένει αήττητος έχοντας σε 31 αγώνες 21 νίκες με νοκ άουτ, 9 με απόφαση κριτών ενώ ένα ματς ήταν ισόπαλο (αυτό με τον Γουίλντερ το 2018).

Από την άλλη, ο Τζόσουα στα 30 του χρόνια έχει σε 24 ματς 21 νίκες με νοκ άουτ, 2 με απόφαση κριτών και μετρά μόλις μία ήττα. Αυτή ήρθε από τον Αντι Ρουίς από τον οποίο πήρε ρεβάνς το Δεκέμβριο.

Οι κορυφαίοι πυγμάχοι στην Αγγλία αναμένεται να δώσουν δύο ραντεβού μέσα στα ρινγκ όπου και θα απαντηθεί το ερώτημα «ποιος είναι ο καλύτερος;»

Tyson Fury and Anthony Joshua have reached a deal for two fights in 2021, promoter Eddie Hearn tells @SkySportsNews.

