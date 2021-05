Συγχαρητήρια από ΠΑΕ και ΚΑΕ Ολυμπιακός για το 35ο στο πόλο (pic)

Τα συγχαρητήρια της ΠΑΕ και της ΚΑΕ Ολυμπιακός απέσπασε ο ΟΣΦΠ για την κατάκτηση του 9ου συνεχόμενου και 35ου συνολικά πρωταθλήματος πόλο ανδρών από την ομάδα του συλλόγου.

«Συγχαρητήρια στην ανδρική ομάδα πόλο του Συλλόγου μας για την κατάκτηση του 35ου πρωταθλήματος! Συνεχίζουμε δυνατά!», έγραψε στο twitter η ΠΑΕ Ολυμπιακός και η ΚΑΕ από την πλευρά της σημείωσε: «Πολλά συγχαρητήρια στην ανδρική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του 9ου σερί και 35ου συνολικά πρωταθλήματος Ελλάδος!!».

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης έγραψε: «Θερμά συγχαρητήρια στην ανδρική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του 9ου διαδοχικού Πρωταθλήματος, του 35ου στην ιστορία της ομάδας μας!

Ακόμα μια επιτυχία για τον Πειραιά και τον Ολυμπιακό, από μια θρυλική ομάδα που συνεχίζει ακάθεκτη τη λαμπρή της πορεία!».

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 12-9: Πρωτάθλημα ξανά στον Πειραιά! (vids)

H απονομή στον πρωταθλητή Ολυμπιακού και τα πανηγύρια (pics&vid)

Βλάχος: «Από τα πιο γλυκά πρωταθλήματα του Ολυμπιακού» (vid)

Γενηδουνιάς στο gazzetta.gr: «Μας πείσμωσε η αμφισβήτηση» (vid)

Συγχαρητήρια στην ανδρική ομάδα πόλο του Συλλόγου μας για την κατάκτηση του 35ου πρωταθλήματος! Συνεχίζουμε δυνατά! / Congratulations to the Olympiacos Men's Water Polo team for the 35th championship title! We keep going strong! @OlympiacosSFP #Olympiacos #Champions #WaterPolo pic.twitter.com/BRBtCqDxAV

— Olympiacos FC () (@olympiacosfc) May 17, 2021