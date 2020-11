Tyson Fury: Επιστρέφει στα ρινγκ το 2021 (pic)

O Tyson Fury, ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών με 31 αγώνες 30 νίκες και 21 ΚΟ, θα καθυστερήσει να ανέβει και πάλι στα ρινγκ!

Η προγραμματισμένη μάχη του με τον Agit Kabayel τον Δεκέμβριο δεν θα πραγματοποιηθεί.

Στο λογαριασμό του «Gypsy King» ανακοινώθηκε ότι επιστρέφει το 2021 με την ημερομηνία του αγώνα και τον αντίπαλο να γνωστοποιούνται πολύ σύντομα.

Ο μόνος που κατάφερε να μη χάσει από τον Fury είναι ο Deontay Wilder, με το ματς τους το 2018 στο Στέιπλς Σέντερ να έρχεται ισόπαλο. Αργότερα ο Fury νίκησε ενώ υπάρχουν υπογραφές και για ένα τρίτο και τελευταίο μεταξύ τους ματς.

Τι θα μπορούσε να αλλάξει τα σχέδια; Φυσικά μια μάχη με τον Τζόσουα Αντονι! Μία μάχη που εδώ και πολύ καιρό αρκετοί promoters προσπαθούν να κλείσουν!

The Gypsy King returns 2021, date & news of opponent coming very soon... until then, all hail The King #TeamMTKGlobal #TheGypsyKing pic.twitter.com/x3fUP12qog

— MTK Global (@MTKGlobal) November 15, 2020