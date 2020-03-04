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  • ΠΑΟΚ -

    vs

    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -

    PRE-MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΑΕΚ 2

    vs

    ΑΡΗΣ 1

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

  • ΑΕΚ -

    vs

    ΒΟΝΝΗ -

    PRE-MATCH

  • LIVE

    ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 88

    vs

    ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 75

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 44

    vs

    ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 47

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 2

    vs

    ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2

    LIVE MATCH

  • ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -

    vs

    ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -

    PRE-MATCH

  • ΛΥΩΝ -

    vs

    ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -

    PRE-MATCH

  • LIVE

    ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 1

    vs

    ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 1

    LIVE MATCH

  • ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -

    vs

    ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -

    PRE-MATCH

  • LIVE

    ΣΠAΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 3

    vs

    ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 2

    LIVE MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΤΕΡΕΚ ΓΚΡΟΖΝΥ 1

    vs

    ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΣΙΝΝΙΚ-Μ ΓΙAΡΟΣΛΑΒΛ -

    vs

    ΟΥΡAΛ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΠΑΝΟΠΑΟΥΕΡ ΠΕΚΣ 92

    vs

    ΖΑΛΑΚΕΡAΜΙΑ 92

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΜΠΙΣΤΡΙΝΑ ΝΙΤΡΑ 2

    vs

    ΚΟΖΙΤΣΕ 2

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΣΠΑΡΤAΚ ΜΙΓΙAΒΑ 1

    vs

    ΣΛAΒΙΑ ΣΒΙΝΤΝΙΚ 2

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΠΡΕΣΟΦ 0

    vs

    ΚΟΜAΡΝΟ 2

    LIVE MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΖΒΟΛΕΝ 0

    vs

    ΒΚ ΠΡΙΕΒΙΝΤΖΑ 3

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ 2

    vs

    F.C. COPENHAGEN 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΦΙΛΙΝΓΚΕΝ 72

    vs

    ΤΡΟΜΣΟ ΣΤΟΡΜ 69

    LIVE MATCH

  • LIVE

    BK LOKO TRUTNOV (W) 80

    vs

    ΛΕΒΧAΡΤΙΤΣΕ ΤΣΟΜΟΥΤΟΒ (Γ) 64

    LIVE MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΠΡΝΟ (Γ) 95

    vs

    ΣΛAΒΙΑ ΠΡAΓΑΣ (Γ) 61

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    BK ZABINY BRNO (W) 57

    vs

    ΣΟΚΟΛ ΧΡAΝΤΕΤΣ ΚΡAΛΟΒΕ (Γ) 58

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΧAΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 1

    vs

    ΧAΠΟΕΛ ΡΑΑΝAΝΑ 0

    LIVE MATCH

  • ΜΑΚAΜΠΙ ΧAΙΦΑ -

    vs

    ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΟΡΜΑΝ ΓΚΕΝΤΣΛΙΚ (Γ) 60

    vs

    ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Γ) 66

    LIVE MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ (Γ) 66

    vs

    ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΙΕΣΠΟΡ (Γ) 81

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 0

    vs

    ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 1

    LIVE MATCH

  • ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -

    vs

    ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 0

    vs

    ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΓΚΑΝΣΚΙ (Γ) 45

    vs

    ΙΝΕΑ ΠΟΖΝΑΝ (Γ) 37

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΠΟΛΚΟΒΙΤΣΕ (Γ) 51

    vs

    ΜΠΙΝΤΓΚΟΤΖ (Γ) 48

    LIVE MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΟΥΜΣ ΛΟΥΜΠΛΙΝ (Γ) 73

    vs

    ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ (Γ) 60

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ (Γ) 73

    vs

    ΣΛΕΖΑ ΒΡΟΚΛΟ (Γ) 42

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΓΟΥΙΝΤΖΕΟ ΛΟΝΤΖ (Γ) 67

    vs

    ΠΟΛΙΤΕΚΝΙΚΑ ΓΚΝΤAΒΣΚΑ (Γ) 51

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    KSSSE AZS PWSZ ΓΚΟΡΖΟΟΥ(Γ) 86

    vs

    ΕΝΕΡΓΚΑ ΤΟΡΟΥΝ (Γ) 64

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    SLOBODA 40

    vs

    ΡΟΓΚAΣΚΑ 37

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΝΤΙΝAΜΙΚ 0

    vs

    ΜΠΟΡΑΚ ΚΑΣAΚ 0

    LIVE MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΛΟΒΤΣΕΝ ΣΕΝΤΙΓΙΕ 82

    vs

    OKK ΣΠΑΡ ΣΑΡAΓΙΕΒΟ 66

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΧΑΛΜAΝ ΒΙΕΝΝΗΣ 52

    vs

    ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ 54

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΣΒΑΝΣ ΓΚΜΟΥΝΤΕΝ 54

    vs

    ΝΤΕΤΣΙΝ 54

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΒAΙΣΕ ΦΛΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ 1

    vs

    ΧAΙΝΤΕΡ 1

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΛΟΥΝΤΣ (Γ) 1

    vs

    ΣΒΕΝΤAΛΑ (Γ) 1

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΝΤΡΕΣΝΤΕΡ (Γ) 1

    vs

    ΘΗΡΑ (Γ) 1

    LIVE MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΤΟΥΡΚ ΧAΒΑ ΓΙΟΛAΡΙ (Γ) 3

    vs

    ASKO LINZ/STEG (W) 0

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΜΠΕΖΙΕΡΣ ΦΒ (Γ) -

    vs

    ΛΕΙΝΤΙΣ ΙΝ ΜΠΛΑΚ ΑΑΧΕΝ (Γ) -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΣΤAΡΟΓΚΡΑΝΤ ΓΚΝΤAΝΣΚΙ 40

    vs

    ΟΣΤΡΟΒ ΒΙΕΛΚΟΠΟΛΣΚΙ 51

    LIVE MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΡΟΖΑ ΡAΝΤΟΜ 74

    vs

    ΖΙΕΛΟΝΑ ΓΚΟΡΑ 86

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΙΚ ΕΟΣ (Γ) 26

    vs

    ΛΟΥΛΕΑ ΒΒΚ (Γ) 51

    LIVE MATCH

  • LIVE

    MTV ΣΤΟΥΤΓΚAΡΔΗΣ (Γ) 0

    vs

    ΙΜΟΚΟ ΚΟΝΕΛΙAΝΟ (Γ) 2

    LIVE MATCH

  • ΣAΒΙΝΟ ΝΤΕΛ ΜΠΕΝΕ ΣΚΑΝΤΙΤΣΙ (Γ) -

    vs

    ΕΞΑΤΣΙΜΠΑΣΙ (Γ) -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΣΟΝΤΕΡΤΕΛΤΖ 2

    vs

    ΒΙΝΓΚΑΚΕΡ 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ZVH (Γ) 0

    vs

    ΣΛAΙΝΤΡΕΧΤ ΣΠΟΡ 1

    LIVE MATCH

  • ΝΤΡAΙΣΜΑ ΝΤΙΝΑΜΟ ΑΠΕ -

    vs

    ΑΜΠΙAΝΤ ΛΑΙΚΟΥΡΓΚΟΥΣ ΓΚΡΟΝΙΓΚΕΝ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΟΡΟΥΣ ΒΟΛΛΕΥ -

    vs

    ACTIVE LIVING ORION -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΤΙΜ ΦΟΓΚ ΝAΕΣΤΒΕΝΤ 26

    vs

    ΑΜΑΓΚΕΡ 21

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΜΕΧΤΕΡΧAΙΜ 0

    vs

    FV ENGERS 07 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    POLITEHNICA IASI 1

    vs

    ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΤΕΑ ΚΡΑΙΟΒΑ 0

    LIVE MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΠΕΤΡΟΛΟΥΛ 52 ΠΛΟΙΕΣΤΙ 0

    vs

    ΣΕΠΣΙ ΟΣΚ ΣΦAΝΤΟΥ 1

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    VITTORIOSA STARS 0

    vs

    PIETA HOTSPURS 0

    LIVE MATCH

  • LIVE

    ΣΛAΙΝΤΡΕΧΤ ΣΠΟΡ (Γ) 1

    vs

    ΓΙΟΥΡΟΣΠΕΝΤ ΤΟΠΒΟΛΛΕΥ ΑΛΜΕΛΟ (Γ) 0

    LIVE MATCH

  • ΖΒΟΛΛΕ ΒΟΛΛΕΥ (Γ) -

    vs

    ΣΝΙΚ (Γ) -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • LIVE

    ΣΤΙΑΡΝAΝ ΓΚΑΡΝΤΑΜΠAΕΡ 0

    vs

    ΒΑΛΟΥΡ 0

    LIVE MATCH

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΤΣΑΚΑΡΙΤΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 1

    vs

    ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ 0

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ