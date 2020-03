Στο βιβλίο Γκίνες την ημέρα της γυναίκας η Μεδέιρος (pics&vid)

Την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας η Ετιένε Μεδέιρος εισήλθε στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες.

Η Βραζιλιάνα κολυμβήτρια το 2014 στη Ντόχα είχε πετύχει την καλύτερη επίδοση (25.67) στα 50μ ύπτιο σε 25αρα πισίνα.

H 28χρόνη πλέον Ετιένε το 2014 έγινε η πρώτη κολυμβήτρια από τη χώρα της που κερδίζει μετάλλιο (χρυσό) σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 25αρας και έξι χρόνια μετά από την επιτυχία της έλαβε την επίσημη αναγνώριση από την επιτροπή του βιβλίου Γκίνες.

«Ο ρόλος της γυναίκας στον σημερινό αθλητισμό είναι δύσκολος. Υπάρχει ανταγωνισμός αλλά δουλεύω για να τα καταφέρω. Είμαι πολύ χαρούμενη που λαμβάνω αυτό το δίπλωμα την ημέρα της γυναίκας», είπε μεταξύ άλλων η Μεδέιρος που ευχαρίστησε και τον προπονητή της, Φερνάντο Βανζέλα.

It’s #InternationalWomensDay and we are celebrating with inspirational record holder @etiene_medeiros, the Brazilian athlete who we recently just honored for her extraordinary accomplishments in the world of swimming.#IWD2020 #IWD https://t.co/zXoJK6nqc3 pic.twitter.com/2nyKYB9RT8

— GuinnessWorldRecords (@GWR) March 8, 2020