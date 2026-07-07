Η ΔΟΕ ήρε τον αποκλεισμό της Ρωσίας

Σε «προσωρινή», όπως τη χαρακτηρίζει, άρση του αποκλεισμού της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής προχώρησε η ΔΟΕ, σύμφωνα με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή είχε τιμωρήσει με αποκλεισμό τη Ρωσία το 2023, με συνέπεια οι αθλητές και οι αθλήτριες της χώρας να αγωνιστούν ως ουδέτεροι και υπό προϋποθέσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, στο Παρίσι, καθώς και στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο Κορτίνα», που έγιναν στις αρχές του 2026.

Η απόφαση της ΔΟΕ, παρότι έχει προσωρινό χαρακτήρα, ανοίγει το δρόμο για την πρόκριση και συμμετοχή της Ρωσίας στους Αγώνες του Λος Άντζελες, μολονότι ακόμη δεν έχει ληφθεί απόφαση αν θα επιτραπεί η χρήση της σημαίας και των χρωμάτων της χώρας, καθώς και η ανάκρουση του εθνικού ύμνου της.

Σχολιάζοντας την απόφαση της ΔΟΕ, ο υπουργός Αθλητισμού της Ρωσίας, Μιχαΐλ Ντεγκτιάρεφ, δήλωσε πως «η επιστροφή της χώρας μας στην Ολυμπιακή οικογένεια δίνει το "πράσινο φως" στις διεθνείς ομοσπονδίας να επαναφέρουν όλους τους αθλητές μας».