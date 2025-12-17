Η Μαράια Κάρεϊ θα τραγουδήσει στο Σαν Σίρο, σηματοδοτώντας τη μαγική έναρξη των Αγώνων Μιλάνο-Κορτίνα 2026, 6-22 Φεβρουαρίου.

Η Μαράια Κάρεϊ θα δώσει τη δική της λάμψη στην Τελετή Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο-Κορτίνα 2026, τραγουδώντας στο θρυλικό Σαν Σίρο.

Η Αμερικανίδα σταρ, συνδεδεμένη με τα Χριστούγεννα αφοό το All I Want for Christmas Is You είναι το απόλυτο τραγούδι των γιορτών , είναι το μεγάλο όνομα που θα σηματοδοτήσει την έναρξη των Αγώνων, προσφέροντας μια μαγική μουσική εμπειρία στους θεατές. Οι 25οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες θα πραγματοποιηθούν από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου, με κύρια έδρα το Μιλάνο και παράλληλες διοργανώσεις στην Κορτίνα, στις Δολομιτικές Άλπεις κοντά στα σύνορα με την Αυστρία.

