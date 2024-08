Η Άλι Ζάντα, αντιπροσωπεύοντας την ομάδα των προσφύγων μίλησε για το πώς εμπνέεται από τους 37 αθλητές που αντιπροσωπεύουν τους πρόσφυγες όλου του κόσμου, τονίζοντας πως είναι ήδη νικητές.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού καλωσόρισαν 37 αθλητές που αγωνίζονται ως μέρος της Ολυμπιακής ομάδας προσφύγων, που εκπροσωπούν περισσότερα από 120 εκατομμύρια εκτοπισμένα άτομα σε όλο τον πλανήτη. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ριο το 2016, δημιουργήθηκε από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, με 10 πρόσφυγες αθλητές να γράφουν ιστορία αγωνιζόμενοι υπό την Ολυμπιακή σημαία.

«Αυτοί οι αθλητές είναι ήδη νικητές», ανέφερε η Αλί Ζαντά, η οποία ήταν μέλος της Ολυμπιακής ομάδας προσφύγων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο 2020, αγωνιζόμενος στην ποδηλασία δρόμου, έγινε από τότε μέλος της Επιτροπής Αθλητών της ΔΟΕ και διορίστηκε επικεφαλής της αποστολής για την ομάδα στο Παρίσι 2024.

«Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, είχα την ευκαιρία να περάσω χρόνο και να συναντήσω αθλητές στην Ολυμπιακή ομάδα προσφύγων και εμπνεύστηκα από τη δέσμευσή τους», πρόσθεσε στην ιστοσελίδα της ΔΟΕ.

«Είμαι υπερήφανη που είμαι επικεφαλής της αποστολής για αυτήν την ομάδα και είμαι επίσης πολύ περήφανος που υπάρχουν 37 αθλητές που εκπροσωπούν περισσότερους από 100 εκατομμύρια εκτοπισμένους σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μας αντιπροσωπεύουν με χάρη και αποδεικνύουν τι μπορούν να επιτύχουν οι πρόσφυγες εάν τους καλωσορίσουν στις νέες κοινότητές τους και τους δοθεί η ευκαιρία να ευδοκιμήσουν. Είμαι σίγουρη ότι θα κάνουμε περήφανους τους πρόσφυγες σε όλο τον κόσμο και θα τους κάνουμε να χαμογελάσουν» ανέφερε στο τέλος η αθλήτρια.

Masomah Ali Zada, Chef de Mission for the IOC @RefugeesOlympic Team #Paris2024 speaks about how she is inspired by the 37 athletes that represent the more than 100 million displaced people in the world at these Games. pic.twitter.com/IdOEGtU9VH