Σεμιτέκολος στο Gazzetta: «Αυτό που βλέπω κι αυτό που ζούμε στο Beach Volley European Cup είναι κάτι φοβερό»
Στο Ηράκλειο της Κρήτης χτυπά η καρδιά του ευρωπαϊκού beach volley, με το CEV Beach Volley European Cup 2025 να συγκεντρώνει κορυφαία ονόματα απ’ όλη την Ήπειρο.
Ανάμεσά τους και ο δευτεραθλητής Ελλάδας Παναγιώτης Σεμιτέκολος, που μαζί με τον Χρήστο Τσιγαρίδα εκπροσωπούν τη χώρα μας στη διοργάνωση. Ο 23χρονος βολεϊμπολίστας, μιλώντας στο Gazzetta, αναφέρθηκε στο τουρνουά και την υπερηφάνεια του να αγωνίζεσαι μπροστά στο ελληνικό κοινό, ενώ μιλά και για τη φιλοξενία στο ξενοδοχείο TUI Magic Life Candia Maris.
Aναλυτικά όσα είπε:
«Θέλω να πω κάτι που συζητάμε με τα παιδιά κάθε μέρα, ότι είναι μία υπέροχη διοργάνωση δηλαδή το ότι μας παρέχουν ένα τέτοιο ξενοδοχείο all inclusive τα πάντα, ότι είμαστε δίπλα στα γήπεδα τα οποία είναι καταπληκτικά. Δεν ήμουν στο Nations Cup που έγινε πριν μερικούς μήνες, αλλά μου είπαν τα παιδιά που ήταν ότι το γήπεδο είναι αναβαθμισμένο πάρα πολύ. Μόνο από αυτό που βλέπω και αυτό που ζούμε είναι κάτι φοβερό. Νομίζω δεν έχουμε συμμετάσχει σε παρόμοια διοργάνωση. Το γεγονός ότι γίνεται στην Ελλάδα πρώτον μας βοηθάει γιατί είμαστε στην αρχή όλες οι ελληνικές ομάδες και χρειαζόμαστε ένα μπουστάρισμα σε τέτοιες διοργανώσεις κι έχουμε την ανάγκη να ακουστεί το άθλημά μας και η προσπάθειά μας, όλοι προσπαθούμε και θα θέλαμε όλο αυτό να βγει παραέξω».
Το βίντεο του Gazzetta
🙌 Ο Παναγιώτης Σεμιτέκολος, δευτεραθλητής Ελλάδος στο beach volley, μίλησε στο Gazzetta για το CEV Beach Volley European Cup που διοργανώνεται στο Ηράκλειο της Κρήτης.#CEV #BeachEuropeanCup#BeachVolleyball #TUIMagicLifeCandiaMaris pic.twitter.com/xSY29k4caj— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 7, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.