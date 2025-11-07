Σεμιτέκολος στο Gazzetta: «Αυτό που βλέπω κι αυτό που ζούμε στο Beach Volley European Cup είναι κάτι φοβερό»

Ο Παναγιώτης Σεμιτέκολος βρίσκεται στο CEV Beach Volley European Cup 2025 και μιλά στο Gazzetta για τη διοργάνωση και το επίπεδο των αθλητών που δίνουν το «παρών» στο Ηράκλειο.

Στο Ηράκλειο της Κρήτης χτυπά η καρδιά του ευρωπαϊκού beach volley, με το CEV Beach Volley European Cup 2025 να συγκεντρώνει κορυφαία ονόματα απ’ όλη την Ήπειρο.

Ανάμεσά τους και ο δευτεραθλητής Ελλάδας Παναγιώτης Σεμιτέκολος, που μαζί με τον Χρήστο Τσιγαρίδα εκπροσωπούν τη χώρα μας στη διοργάνωση. Ο 23χρονος βολεϊμπολίστας, μιλώντας στο Gazzetta, αναφέρθηκε στο τουρνουά και την υπερηφάνεια του να αγωνίζεσαι μπροστά στο ελληνικό κοινό, ενώ μιλά και για τη φιλοξενία στο ξενοδοχείο TUI Magic Life Candia Maris.

Aναλυτικά όσα είπε:

«Θέλω να πω κάτι που συζητάμε με τα παιδιά κάθε μέρα, ότι είναι μία υπέροχη διοργάνωση δηλαδή το ότι μας παρέχουν ένα τέτοιο ξενοδοχείο all inclusive τα πάντα, ότι είμαστε δίπλα στα γήπεδα τα οποία είναι καταπληκτικά. Δεν ήμουν στο Nations Cup που έγινε πριν μερικούς μήνες, αλλά μου είπαν τα παιδιά που ήταν ότι το γήπεδο είναι αναβαθμισμένο πάρα πολύ. Μόνο από αυτό που βλέπω και αυτό που ζούμε είναι κάτι φοβερό. Νομίζω δεν έχουμε συμμετάσχει σε παρόμοια διοργάνωση. Το γεγονός ότι γίνεται στην Ελλάδα πρώτον μας βοηθάει γιατί είμαστε στην αρχή όλες οι ελληνικές ομάδες και χρειαζόμαστε ένα μπουστάρισμα σε τέτοιες διοργανώσεις κι έχουμε την ανάγκη να ακουστεί το άθλημά μας και η προσπάθειά μας, όλοι προσπαθούμε και θα θέλαμε όλο αυτό να βγει παραέξω».

Το βίντεο του Gazzetta