Κυριακόπουλος: «Ήταν μια κατάθεση ψυχής της ομάδας»

Ο Γιώργος Κυριακόπουλος έκανε λόγο για κατάθεση ψυχής από τον Παναθηναϊκό στο ματς με την Ρόμα.

Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος στο ματς με την Ρόμα στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League και στα Play Offs θα αντιμετωπίσει είτε την Βικτόρια Πλζεν, είτε την Νότιγχαμ Φόρεστ. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Γιώργος Κυριακόπουλος στάθηκε στις πολλές απουσίες των «πράσινων», κάνοντας λόγο για κατάθεση ψυχής.

Αναλυτικά ο αριστερός μπακ του «τριφυλλιού» μιλώντας στην κάμερα του ΑΝΤ1 ανέφερε τα εξής: «Όλα τα παιδιά έδωσαν και την ψυχή τους για όσους έλειπαν με ιώσεις και τραυματισμούς. Ήταν μια κατάθεση ψυχής σαν ομάδα. Δεχθήκαμε το γκολ στα τελευταία λεπτά, θα μπορούσαμε να κερδίσουμε. Δείξαμε αποφασιστικότητα, δίψα, μπήκαν και νεαρά παιδιά και είμαι χαρούμενος γι' αυτό, η ομάδα έδειξε ότι θέλει να ποντάρει και στην ακαδημία της. Τώρα πάμε στην επόμενη φάση, είτε είναι η Βικτόρια Πλζεν, είτε η Νότιγχαμ Φόρεστ δεν έχει σημασία, διότι όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα και τα περιθώρια στενεύουν».