Ο ΠΑΟΚ με τη 17η θέση θα πάρει ακόμα 1,5 εκατ. ευρώ κι έχει ξεπεράσει τα 15 εκατ. ευρώ σε έσοδα.

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να πάρει αποτέλεσμα από τη Λιόν. Ηττήθηκε με 4-2 και τερμάτισε 17ος στη League Phase. Αυτό σημαίνει ότι πήρε με βάση τις μετοχές των 75.000 ευρώ, ακόμα 1,5 εκατ. ευρώ και πλέον άγγιξε τα 15,5 εκατ. ευρώ σε έσοδα.

Με την ήττα κι αφού δεν τερμάτισε στις θέσεις 9-16, ενώ στο 0-1 ήταν στην 9η θέση, μία ανάσα από την οκτάδα, έχασε ένα μπόνους 300.000 ευρώ και 150.000-300.000 αν πλασαριζόταν σε καλύτερη θέση, με την ισοπαλία που την κρατούσε μέχρι το 88'

Ο ΠΑΟΚ αν περάσει στους «16» θα εισπράξει πάντως ακόμα 1,75 εκατ. ευρώ!

Ο «πυλώνας αξίας» (value pillar)

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε τη League Phase έχοντας ήδη 4,31 εκατ. ευρώ, όπως και οι υπόλοιπες 35 ομάδες που μετέχουν σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης. Το ποσό αυτό αποτελεί τη βασική οικονομική αφετηρία που χορηγεί η UEFA σε όλες τις ομάδες της League Phase. Σε αυτό δεν περιλαμβάνονται τα χρήματα που ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει από τις δύο προκριματικές φάσεις, απέναντι σε Βόλφσμπεργκερ και Ριέκα, τα οποία και ανέρχονται συνολικά σε 180.000 ευρώ. Η UEFA χρησιμοποιεί τον όρο «value pillar» για να περιγράψει το σύστημα κατανομής των χρημάτων στις ομάδες που συμμετέχουν στη League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Τα έσοδα του πυλώνα αξίας προέρχονται από δύο κύριες πηγές: Το ευρωπαϊκό μέρος (73%), που αφορά τις αγορές εντός της δικαιοδοσίας της UEFA. Το μη ευρωπαϊκό μέρος (27%), που αφορά τις υπόλοιπες διεθνείς αγορές. Για τον υπολογισμό του μεριδίου κάθε ομάδας, λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές θέσεις των 36 ομάδων της League Phase, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια:

Ευρωπαϊκό μέρος

Για το ευρωπαϊκό σκέλος υπολογίζονται δύο παράμετροι: Η θέση κάθε ομάδας στο market pool (τα τηλεοπτικά δικαιώματα). Η θέση της στην κατάταξη της UEFA (ranking των τελευταίων 5 ετών). Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται: στη 17η θέση στη λίστα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και στη 14η θέση στην πενταετή κατάταξη της UEFA. Από τον συνδυασμό αυτών των δύο παραμέτρων προκύπτει ότι ο ΠΑΟΚ κατατάσσεται 12ος στο ευρωπαϊκό μέρος του value pillar.

Μη ευρωπαϊκό μέρος

Για το μη ευρωπαϊκό σκέλος, η κατάταξη προκύπτει αποκλειστικά από τη δεκαετή βαθμολογία UEFA. Σε αυτήν, ο ΠΑΟΚ καταλαμβάνει την 15η θέση ανάμεσα στις 36 ομάδες.

Το σύστημα των «μετοχών»

Η UEFA κατανέμει τα έσοδα μέσω ενός συστήματος μετοχών. Η 36η ομάδα λαμβάνει 1 μετοχή, η 35η 2 και ούτω καθεξής, μέχρι την πρώτη που παίρνει 36 μετοχές. Συνολικά, μοιράζονται 666 μετοχές. Για το ευρωπαϊκό μέρος (73%), κάθε μετοχή αντιστοιχεί σε 217.000 ευρώ. Ο ΠΑΟΚ, ως 12ος, λαμβάνει 25 μετοχές, δηλαδή 5.425.000 ευρώ. Για το μη ευρωπαϊκό μέρος (27%), κάθε μετοχή αντιστοιχεί σε 80.000 ευρώ. Ως 15ος, ο ΠΑΟΚ λαμβάνει 22 μετοχές, δηλαδή 1.760.000 ευρώ. Συνολικά, ο Δικέφαλος θα εισπράξει από τον πυλώνα αξίας 7.185.000 ευρώ.

Με το ίδιο σύστημα μετοχών, οι ομάδες λαμβάνουν επιπλέον χρηματικά έπαθλα ανάλογα με τη θέση τους μετά τις οκτώ αγωνιστικές της League Phase. Κάθε «μετοχή απόδοσης» αντιστοιχεί σε 75.000 ευρώ, επομένως ακόμα και ο τελευταίος εξασφαλίζει τουλάχιστον αυτό το ποσό. Αυτό ανεβάζει και άλλο το ελάχιστο εγγυημένο ποσό του ΠΑΟΚ. Κάθε θέση υψηλότερα στη βαθμολογία προσθέτει 75.000 ευρώ.

Τα εγγυημένα έσοδα

Προκριματικά 180.000

Συμμετοχή στη League Phase 4.310.000

Έσοδα από value pillar 7.185.000

Βαθμοί 1.800.000

Playoffs 300.000 ευρώ

Πριμ κατάταξης: 20Χ75.000: 1.500.000

Σύνολο εγγυημένων εσόδων 15.275.000

Τα μπόνους στο Europa League

Συμμετοχή στη League Phase: 4.310.000€

Πριμ κατάταξης: 75.000€ x αντίστροφα από τη θέση τερματισμού

Νίκη στον όμιλο: 450.000€

Ισοπαλία στον όμιλο: 150.000€

Θέσεις «1-8» στο League Phase: 600.000€

Θέσεις «9-16» στο League Phase: 300.000€

Παρουσία στα playoffs: 300.000€

Πρόκριση στους «16»: 1.750.000

Πρόκριση στα προημιτελικά: 2.500.000€

Πρόκριση στα ημιτελικά: 4.200.000€

Πρόκριση στον τελικό: 7.000.000€

Κατάκτηση τροπαίου: +6.000.000€