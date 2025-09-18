Αλεξόγλου, Πασχαλάκη: Επέστρεψαν στην Ελλάδα οι πρωταθλήτριες Ευρώπης

Ευτυχισμένες για την μεγάλη τους επιτυχία και γεμάτες όρεξη για την συνέχεια, έφτασαν στην Ελλάδα οι πρωταθλήτριες Ευρώπης στο beach volley Κ18, Ελένη Αλεξόγλου και Μυρτώ Πασχαλάκη.

Ούτε η καθυστέρηση στην αναχώρηση από την Ρώμη, ούτε η (μικρότερη) καθυστέρηση στην παραλαβή των αποσκευών τους μπορούσε να πάρει το χαμόγελο από τα πρόσωπα τους.

Ελένη Αλεξόγλου, Μυρτώ Πασχαλάκη μαζί με τον προπονητή τους Στάθη Χανδρινό, λίγο μετά τις 22:30 έκαναν την εμφάνιση τους στην αίθουσα αφίξεων του «Ελευθέριος Βενιζέλος» κρατώντας τα Κύπελλα και φορώντας στο λαιμό τους τα χρυσά μετάλλια που υπενθύμιζαν σε όλους ότι πλέον είναι πρωταθλήτριες Ευρώπης.

Πρώτα απ' όλα στις ίδιες, καθώς ακόμη και τώρα, τρεις ημέρες μετά τον θρίαμβο τους στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Κ18 στο Κοριλιάνο της Ιταλίας, δεν έχουν αντιληφθεί τι ακριβώς έχουν πετύχει.

Τα δύο κορίτσια και τον κ. Χανδρινό υποδέχθηκε ο πρόεδρος της ΚΕΠ/ΕΟΠΕ και μέλος της Επιτροπής Μπιτς Βόλεϊ, Νεκτάριος Χαλβατζής ο οποίος της συνεχάρη για την εντυπωσιακή τους πορεία που τους οδήγησε στην κορυφή της Ευρώπης...

«Ακόμα δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Πηγαίναμε στο ευρωπαϊκό, που ήταν ο στόχος μας εξαρχής, και μόνο στην ιδέα ότι θα το πάρουμε, ενθουσιαζόμασταν, χαιρόμασταν.», είπε η Ελένη και συμπλήρωσε η Μυρτώ:

«Νομίζω ότι ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι έχουμε καταφέρει. Δεν το έχουμε νιώσει ακόμα».

Μετά από τα τόσα εκατοντάδες μηνύματα που έχετε λάβει στο κινητό σας, ακόμας δεν έχετε συνειδητοποιήσει ότι είστε πρωταθλήτριες Ευρώπης;

«Όχι. Προφανώς ,χαιρόμαστε και καταλαβαίνουμε ότι κάναμε κάτι σημαντικό, αλλά όταν σκέφτεσαι μερικές φορές "τώρα είμαι πρωταθλήτρια Ευρώπης", δεν το πιστεύεις. Ακούγεται πολύ μεγάλο».

Μα δεν ακούγεται, είναι πολύ μεγάλο. Είναι πραγματικότητα. Να το πάω αλλιώς, όταν αγωνιστήκατε για πρώτη φορά πριν δύο χρόνια σε ευρωπαϊκό Κ18, και πήρατε την 13η θέση, υπήρχε στο μυαλό σας η ιδέα ότι μπορείτε να φτάσετε στις πρώτες θέσεις;

Πασχαλάκη: «Σίγουρα το σκεφτόμασταν, αλλά ήταν πάντα σαν όνειρο. Αλλά, πάντα δουλεύαμε για αυτό».

Αλεξόγλου: «Είχαμε βάλει στόχους από τότε. Ένας από αυτούς, που μου είπε κι η Μυρτώ, ήταν να πάρουμε ευρωπαϊκό. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δε θυμόμουν τους στόχους μου. Κι είχα αποφασίσει ότι θα δουλέψω για να πάω στα μετάλλια».

Τι σκέψεις είχατε πριν επτά χρόνια όταν ξεκινήσατε το beach volley και αν οι σκέψεις έφταναν μέχρι εδώ που φτάσατε;

Πασχαλάκη: «Τότε είχαμε ξεκινήσει γιατί μας έκανε το κλικ το beach volley. Δεν πιστεύαμε τότε ότι θα φτάσουμε στην κορυφή της Ευρώπης. Αλλά, σίγουρα, με τη δουλειά και τους προπονητές μας, προσπαθήσαμε και πιστεύαμε ότι ανταμείφθηκαν οι κόποι μας».

Αλεξόγλου: «Εγώ είχα ξεκινήσει επειδή αγαπούσα το άθλημα. Τότε, απλά έπαιζα με τη συμπαίκτριά μου. Ήμουν από τότε ανταγωνιστική. Με κάθε προπόνηση, ανέβαιναν οι στόχοι και τα όνειρα. Και τελικά φτάσαμε εδώ και δεν πρόκειται να σταματήσουμε».

Έχετε τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης. Πριν ένα μήνα, πήρατε το Βαλκανικό. Τότε, Ελένη, είχες αναφέρει κάτι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Αλεξόγλου:«Είναι ένα από τα όνειρά μου. Πολλοί αθλητές μιλούν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες ως τον απόλυτο στόχο. Εγώ δε θα το πω ακριβώς. Δεν πάω στην προπόνηση σκεπτόμενη τους Ολυμπιακούς. Βλέπω τους στόχους μου έναν-έναν. Τώρα, πήραμε το Ευρωπαϊκό Κ18. Μετά είναι το Κ20».

Πασχαλάκη: «Όνειρο κάθε αθλητή που ασχολείται είναι να πάει στους αγώνες. Σίγουρα ακούγεται μακρινό και δύσκολο, αλλά όσο περνάει ο καιρός, οι στόχοι θα ανεβαίνουν».