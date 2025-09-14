Την κορυφή της Ευρώπης κατέκτησαν οι Αλεξόγλου, Πασχαλάκη

Χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα beach volley Κ18 για τις Ελένη Αλεξόγλου και Μυρτώ Πασχαλάκη οι οποίες ανέβηκαν στην κορυφή στο Κοριλιάνο της Ιταλίας.

Στην κορυφή της Ευρώπης η Ελένη Αλεξόγλου με την Μυρτώ Πασχαλάκη! Το ελληνικό δίδυμο κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μπιτς βόλεϊ Κ18 στο Κοριλιάνο της Ιταλίας και ανέβηκε στη πρώτη θέση του βάθρου!

Στον τελικό της διοργάνωσης επικράτησαν με 2-0 (23-21, 21-17) σετ των Γερμανίδων Άννα Ρεφορμάτ και Ρίκα Ντίκμαν και ολοκλήρωσαν με τον καλύτερο τρόπο μία φοβερή πορεία!

Ελένη και Μυρτώ χάρισαν στην Ελλάδα τον πρώτο τίτλο σε αναπτυξιακά πρωταθλήματα μπιτς βόλεϊ μετά από 26 ολόκληρα χρόνια και τον θρίαμβο των Κουτρουμανίδου, Θεοδώρου το 1999 στην κατηγορία Κ19.

Στο πρώτο σετ το 2-4 της Γερμανίας έγινε 11-9 για την Εθνική μας ομάδα με άσσο της Πασχαλάκη. Με άσσο των Γερμανίδων προσπέρασαν με +2 (14-16), αναγκάζοντας τον Στάθη Χανδρινό να καλέσει τάιμ άουτ. Οι Γερμανίδες είχαν δύο σετ μπολ (18-20), η Αλεξόγλου έσβησε το πρώτο και στη συνέχεια με κόντρα επίθεση της Πασχαλάκη έγινε το 20-20. Η Γερμανία είχε άλλη μία ευκαιρία να πάρει το σετ (20-21), η Πασχαλάκη ισοφάρισε (21-21) για να ακολουθήσει μία άουτ επίθεση των Γερμανίδων και η Αλεξόγλου με άμυνα και μετά επίθεση έκανε το 23-21.

Στο δεύτερο σετ η Γερμανία ξεκίνησε καλύτερα και προηγήθηκε με 4-7, αλλά με δικό της λάθος ήρθε η ισοφάριση σε 9-9, για να ακολουθήσει ο άσσος της Πασχαλάκη για το προσπέρασμα (10-9). Οι Γερμανίδες πέρασαν ξανά μπροστά με 10-12, αλλά τα σερβίς της Αλεξόγλου έφεραν το 15-12. Από εκείνο το σημείο και μετά το ελληνικό δίδυμο είχε το μομέντουμ και με λάθος στο σερβίς από τις Γερμανίδες γράφτηκε ο επίλογος του σετ (21-17) και του αγώνα.