Η Σάρα Χιουζ από τις ΗΠΑ, με συμπαίκτρια την Κέλι Κολίνσκι, χάρισαν έναν απίθανο πόντο σε αγώνα του παγκοσμίου κυπέλλου beach volley στη Ρώμη.

Κυρίως η Σάρα Χιουζ που είχε τον τρόπο να βρίσκεται παντού, σε έξι περιπτώσεις να βγάζει άμυνα και στο τέλος να τελειώνει τον πόντο.

