Τολιόπουλος: Τα πεπραγμένα του κόντρα στην Μπασκόνια
Ο Παναθηναϊκός έψαχνε πάση θυσία αντίδραση μετά την ήττα από την Μπάγερν στο Μόναχο την περασμένη αγωνιστική και το κατάφερε στην έδρα του απέναντι στην Μπασκόνια επικρατώντας με 93-74.
Ωστόσο αυτός που ξεχώρισε δεν ήταν άλλος από τον Βασίλη Τολιόπουλο που πραγματοποίησε την καλύτερή του εμφάνιση στην EuroLeague. O Eργκίν Άταμαν του έδωσε τον χώρο κι εκείνος έλαμψε με τα πράσινα!
Ο Έλληνας γκαρντ σημείωσε 21 πόντους, με 5/9 τρίποντα, 5 ασίστ κι ένα κλέψιμο στα 26:19 που αγωνίστηκε (τα περισσότερα λεπτά που έχει παίξει στην ευρωπαϊκή διοργάνωση) αποδεικνύοντας την κλάση του.
