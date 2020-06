Στη «μάχη» απέναντι στους Σκωτσέζους, την 15η Ιουνίου του 1996 κι αφού ο Άλαν Σίρερ στο 53ο λεπτό είχε δώσει το προβάδισμα στην Αγγλία, ο Γκασκόιν κυνήγησε μια βαθιά μπαλιά που έφευγε προς αριστερά στην μεγάλη περιοχή των αντιπάλων.

Κατάφερε να σηκώσει ψηλά τη μπάλα πάνω από το δικό του κορμί αλλά και από αυτό του τελευταίου αμυντικού και πλάσαρε κατευθείαν για να διαμορφώσει το τελικό 2-0 και να τρελαθεί στον πανηγυρισμό του.

Οι Άγγλοι είχαν το 1-1 από την πρεμιέρα τους με την Ελβετία, διέλυσαν και με σκορ 4-1 τους Ολλανδούς αμέσως μετά και συνέχισαν στη διοργάνωση, φτάνοντας μέχρι και τα ημιτελικά όπου ήρθε ξανά αποκλεισμός από τους Γερμανούς στα πέναλτι...

A REMINDER:#OnThisDay 1996

“Gascoigne, he can finish it here...”

Paul Gascoigne scored that goal for England against Scotland at Wembley

