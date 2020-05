Σαν σήμερα: Το γκολ-ποίημα του Μέσι στον τελικό Κυπέλλου με την Μπιλμπάο το 2015 (vid)

Σε εκείνη την αναμέτρηση, Μέσι-Σουάρες-Νεϊμάρ ήταν οι απόλυτοι πρωταγωνιστές για τους «μπλαουγκράνα». Δυο γκολ ο Αργεντίνος, ένα ο Βραζιλιάνος και η τριπλέτα της Μπαρτσα εκείνη τη βραδιά έφτασε τα 120 γκολ, σπάζοντας έτσι το ρεκόρ της αντίστοιχης της Ρεάλ!

Φυσικά τον χορό των γκολ δεν θα μπορούσε να μην ανοίξει ο σταρ, Λιονέλ Μέσι. Αφού προσπέρασε τρεις αντιπάλους, ο «Λίο» με αψεγάδιαστο πλασέ έστειλε την μπάλα στην εστία για το 1-0 στο 18'. Λίγο νωρίτερα είχε ακυρωθεί κανονικό γκολ του Νεϊμάρ αλλά όπως αποδείχθηκε δεν επηρέασε την ομάδα του Λουίς Ενρίκε. Στο 36' η μπάλα κρύφτηκε, Μέσι με Ράκιτιτς συνεργάστηκαν άψογα, ο Σουάρες έσπασε ιδανικά στον Νεϊμάρ για το 2-0.

Στο 56' το Καμπ Νου αποθέωσε τον Τσάβι, ο οποίος πήρε θέση στο τελευταίο του ματς σε αυτό το γήπεδο. Το 3-0 έγινε και πάλι χάρη στον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος τότε έφτασε τα 58 τέρματα. Το μόνο που κατάφεραν να πετύχουν οι ποδοσφαιριστές της Ατλέτικο ήταν να μειώσουν με τον Ινιάκι, στο 80'.

Ακόμα και σήμερα το πρώτο γκολ του Λιονέλ Μέσι βρίσκεται χαραγμένο στις μνήμες όλων....

On this day in 2015, Leo Messi scored the greatest goal in Copa del Rey final history.

Absolute perfection pic.twitter.com/wwJZVoXA5K

