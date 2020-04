Το 3-1 της πρώτης αναμέτρησης από το Μιλάνο με την εξαιρετική Ίντερ και το μεγαλειώδες πλάνο του Ζοσέ Μουρίνιο για να μην διατρέξει η ομάδα του σοβαρούς κινδύνους από τον Λιονέλ Μέσι, έδινε αβαντάζ στους «νερατζούρι» ενόψει της επίσκεψης στην Καταλονία.

Στις 28 Απριλίου του 2010, η Μπαρτσελόνα προσπαθούσε ξανά και ξανά να διασπάσει την αμυντική παράταση της Ίντερ, πέτυχε ένα γκολ, αλλά δεν ήταν αρκετό για την ανατροπή της κατάστασης που είχε διαμορφωθεί από το πρώτο ματς. Οι «μπλαουγκράνα» επικράτησαν 1-0 με το γκολ του Πικέ στο 84', όμως, οι Μιλανέζοι ήταν εκείνοι που πανηγύρισαν έξαλλα για την πρόκριση στον μεγάλο τελικό, εκεί όπου θα κατακτούσαν και το τρόπαιο στον μεγάλο τελικό απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο ήξερε πως το πλάνο του είχε εφαρμοστεί στον απόλυτο βαθμό στον αγωνιστικό χώρο του «Καμπ Νόου», πέτυχε το στόχο του παρά το γεγονός πως η ποδοσφαιρική του προσέγγιση δίχασε και στο φινάλε έκανε το ... show του. Ο Βίκτορ Βαλντές θίχτηκε και πήγε να ξεκινήσει επεισόδιο, όμως απομακρύνθηκε προτού η σπίθα προκαλέσει φωτιά...

Ten years ago today, Jose Mourinho’s Inter Milan ground Barcelona down and knocked them out of the Champions League semis.

Cue the iconic celebrations. Jose at his best. pic.twitter.com/GOhI5YU2Dl

