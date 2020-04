bwin - Περισσότερα από 2200 παιχνίδια καζίνο για να επιλέξεις. |21+

Η ομάδα του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον είχε βρεθεί πίσω στο σκορ με δύο τέρματα από τη «Γηραιά Κυρία» στον μεταξύ τους επαναληπτικό ημιτελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της αγωνιστικής περιόδου 1998-1999, σαν σήμερα, 21 του Απρίλη...

Οι δύο ομάδες είχαν ολοκληρώσει το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι με το ισόπαλο 1-1 στο Μάντσεστερ και ο Φίλιπο Ιντζάγκι είχε σκοράρει δις στο 6' και στο 11' της ρεβάνς για να βάλει τους «μπιανκονέρι» σε ρόλο απόλυτου οδηγού για την μεγάλο πρόκριση στον τελικό.

Προτού καλά – καλά τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, η Γιουνάιτεντ είχε καταφέρει να ισοφαρίσει με την κεφαλιά του Ρόι Κιν - που λόγω κάρτας μαζί με τον Σκόουλς θα έχαναν μετέπειτα τον τελικό - στο 24' να δίνει το έναυσμα για την ανατροπή και τον Ντουάιτ Γιορκ να κάνει το 2-2 στο 34ο λεπτό.

Ο Άντι Κόουλ στο 83' ήταν εκείνος που ολοκλήρωσε την τεράστια ανατροπή και με το 3-2 έστειλε τους «κόκκινους διαβόλους» στον τελικό της Βαρκελώνης κάνοντας ακόμα ένα βήμα προς το τρεμπλ εκείνης της χρονιάς!

Η ομάδα του Σερ Άλεξ θα έδινε το «παρών» σε ευρωπαϊκό τελικό για πρώτη φορά έπειτα από 31 χρόνια και θα γινόταν η πρώτη αγγλική ομάδα έπειτα από 14 χρόνια που θα διεκδικούσε το τρόπαιο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

On this day in 1999 Manchester United came from 2-0 down to beat Juventus in Turin and secure their place in the Champions League final.

This was the changing room afterwards!pic.twitter.com/CjUPQf8SHt

— 90s Football (@90sfootball) April 21, 2020