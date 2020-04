Η Μίλαν είχε πάρει τη νίκη με σκορ 1-0 στο πρώτο παιχνίδι και στη ρεβάνς της 12ης Απριλίου του 2005, είχε πάρει το προβάδισμα με τον Αντρέι Σεφτσένκο για να μπει σε θέση απόλυτου φαβορί για την πρόκριση στα ημιτελικά...

Η Ίντερ στο 71ο λεπτό με τον Καμπιάσο ισοφαρίζει σ' εκείνο το ματς, ο Μάρκους Μερκ αποφασίζει να μην κατακυρώσει το γκολ εντοπίζοντας φάουλ του Αργεντινού στον Καφού και κάπου εκεί, όλα τελείωσαν...

Οι οπαδοί της Ίντερ αρχίζουν να πετούν μπουκάλια στον αγωνιστικό χώρο, στην εστία που βρισκόταν ο Ντίνα. Αρχίζουν να πέφτουν και καπνογόνα στο γρασίδι, ενώ, ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας των «ροσονέρι» δέχεται και χτύπημα από έναν πυρσό στον ώμο. Οι συμπαίκτες του τρέχουν να τον απομακρύνουν από το σημείο καθώς η κατάσταση ξεφεύγει...

Ο ρέφερι δίνει εντολή οι ομάδες να επιστρέψουν στ' αποδυτήρια και έπειτα από μισή ώρα ξαναβγαίνουν για να συνεχίσουν το ματς. Πάλι τα ίδια... Καπνογόνα γεμίζουν το σημείο στην εστία της Μίλαν στο δεύτερο ημίχρονο...

Ο Μάρκους Μερκ αποφασίζει την οριστική αναβολή της αναμέτρησης, η Μίλαν παίρνει τη νίκη στα χαρτιά με σκορ 3-0, η Ίντερ τιμωρείται και με 200.000 ευρώ και τέσσερα ματς της επόμενης σεζόν στη διοργάνωση κεκλεισμένων των θυρών...

Όλη αυτή η κατάσταση «γέννησε» την πιο χαρακτηριστική φωτογραφία από το Derby della Madonnina, με τους Ματεράτσι και Ρουί Κόστα παρέα να παρακολουθούν και να συζητούν την ανοησία των οπαδών που στέρησαν από τους «νερατζούρι» τη δυνατότητα να παλέψουν στο γήπεδο για ό,τι μπορούσαν να διεκδικήσουν...

ON THIS DAY: In 2005, an abandoned Derby della Madonnina produced one of football's most iconic photos. pic.twitter.com/JhCnem2auC

— Squawka Football (@Squawka) April 12, 2020