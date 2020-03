Όταν ο Τζόρνταν είπε «I'm back» και επέστρεψε να συνεχίσει αυτό που άρχισε! (pics & vid)

Ήταν 18 Μαρτίου του 1995 όταν τα πάντα ανατράπηκαν στο ΝΒΑ και τίποτα δεν θα ήταν πια το ίδιο στην ιστορία του αθλήματος. Ο Μάικλ Τζόρνταν, μέσω του ατζέντη του Ντέιβιντ Φοκ, έκανε γνωστό σε όλους ότι επιστρέφει στην δράση έπειτα από σχεδόν δυο χρόνια εκτός δράσης και η είδηση συγκλόνισε τον πλανήτη.

Δύο λέξεις ήταν αρκετές. Δύο λέξεις έφταναν για να καταλάβουν άπαντες τι πρόκειται να συμβεί.

Ο Τζόρνταν είπε... I' m back και όλοι φοβήθηκαν, γιατί όλοι ήξεραν. Και είχε όντως επιστρέψει. Ίσως όχι με το αγαπημένο του νούμερο στην πλάτη, ίσως χωρίς όλα εκείνα που θα μπορούσαν να το συνοδεύουν, αλλά το μόνο που μετρούσε ήταν ότι πατούσε και πάλι στα παρκέ φορώντας τα κόκκινα και τρελαίνοντας τους... Ταύρους.

Το πρώτο του παιχνίδι έγινε μια ημέρα αργότερα, κόντρα στους Πέισερς, αλλά δεν ήταν το ιδανικό. Οι Μπουλς δυσκολευόντουσαν εκείνη την σεζόν, είχαν ρεκόρ 31-31, ενώ κανείς δεν μπορούσε να είναι σίγουρος για το ότι θα μπουν στα playoffs. Βέβαια κανείς δεν ήταν σίγουρος... πριν. Γιατί τίποτα πλέον δεν ήταν το ίδιο.

Η επιστροφή του Τζόρνταν δεν συνοδεύθηκε με νίκη, με το Σικάγο να χάνει στην παράταση και τον Air να έχει 19 πόντους με μόλις 7/28 προσπάθειες. Αυτή όμως ήταν μόνο η αρχή. Ο «Air» οδήγησε τους Μπουλς σε ρεκόρ 13-3 στα υπόλοιπα ματς και έτσι μπήκαν στα playoffs, όπου έφτασαν μέχρι τους ημιτελικούς της περιφέρειας. Εκεί, αποκλείστηκαν από τους Μάτζικ με ρεκόρ 4-2.

Μέχρι το δεύτερο παιχνίδι εκείνης της σειράς ο Τζόρνταν φορούσε τη φανέλα με τον αριθμό 45 και όχι το 23, το οποίο είχε αποσυρθεί από τους Μπουλς, όταν είχε ανακοινώσει την αποχώρηση του.

Μια δήλωση του Νικ Άντερσον έφερε την πρόκληση και την επιστροφή του 23 στην πλάτη του Τζόρνταν και όλα τα κομμάτια πλέον είχαν συμπληρωθεί στο παζλ. Ο Τζόρνταν φόρεσε το 23, τελείωσε το παιχνίδι με 38 πόντους και οι Μπουλς τιμωρήθηκαν με 60.000 δολάρια πρόστιμο για την αλλαγή αυτή. Και κάπου εκεί όλοι κατάλαβαν ότι είχε επιστρέψει.

Τα τρία επόμενα χρόνια οι «Ταύροι» πήραν τρία πρωταθλήματα, ο Τζόρνταν φυσικά και έγραψε το όνομα του στην ιστορία με ολόχρυσα γράμματα και η ιστορία είχε γραφτεί από την αρχή με αφορμή και αφετηρία την 18η του Μάρτη.

March 18th, 1995: SportsCenter on the return of Michael Jordan.

pic.twitter.com/fg0F6dbu1t

— Ballislife.com (@Ballislife) March 18, 2020