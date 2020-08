Αντετοκούνμπο για Ρόκετς: «Καλό μάθημα...» (pic)

Η ομάδα του Μιλγουόκι, ενώ είχε το παιχνίδι στα «χέρια» της, ηττήθηκε τελικά από τις «ρουκέτες», με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να έχει σούπερ βραδιά, αλλά να κάνει λάθος πάσα με το σκορ στο 117-116. Γενικά, οι Ρόκετς έκαναν σερί 9-0, με 01:36 να απομένει για το τέλος, και τα «ελάφια» δεν μπόρεσαν να πάρουν την νίκη.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο «Greek Freak»... τιτίβισε, δείχνοντας πως πήρε ένα καλό μάθημα για τη συνέχεια.

«Καλό μάθημα... Πάμε για το επόμενο», έγραψε.

Good one to learn from. Let’s get the next one. pic.twitter.com/6i9EMPLhAs

