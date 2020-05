Όταν ο Ρέτζι Έβανς έπαθε πλάκα από τον 20χρονο Αντετοκούνμπο! (vid)

Το 2015 και σε ηλικία 20 ετών, ο «Greek Freak» είχε ήδη αρχίσει να κάνει αίσθηση με τα προσόντα του στο παρκέ.

Εκείνο τον Φεβρουάριο, σε έναν αγώνα με τους Κινγκς, ο Αντετοκούνμπο περνούσε μπροστά από τον Ρέτζι Έβανς, που καθόταν στον πάγκο.

Τότε, ο 34χρονος φόργουορντ των σκούντηξε και τον ρώτησε «πόσο χρονών είσαι;», με τον Giannis να του απαντάει «20».

Ο παίκτης της ομάδας του Σακραμέντο έμεινε... σύξυλος, ο Γιάννης σκόραρε 13 πόντους και πήρε 7 ριμπάουντ στη νίκη (111-103) των Μπακς και στη συνέχεια μίλησε για το σκηνικό.

Το ΝΒΑ θυμήθηκε αυτή τη στιγμή και την αναδημοσίευσε.

Δείτε το όμορφο βίντεο

A young Giannis told Reggie Evans how old he was and he couldn’t believe it

(via @NBA) pic.twitter.com/6cb7CRUDTE

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 20, 2020