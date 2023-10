Τσιμάεφ: «Δεν έχει σημασία ποιος κλαίει, είναι δύσκολο όταν πεθαίνουν παιδιά» (vid)

Ο Χαμζάτ Τσιμάεφ, ο viral μαχητής του UFC εκμεταλλεύτηκε την τεράστια νίκη του στο Άμπου Ντάμπι επί του Καμαρού Ουσμάν για να στείλει μήνυμα ειρήνης στον κόσμο!

Ο Χαμζάτ Τσιμάεφ, επέστρεψε στα κλουβιά ύστερα από σχεδόν έναν χρόνο για να συνεχίσει την αήττητη πορεία του (ρεκόρ 13-0), από τη στιγμή που ο Καμαρού Ουσμάν το πάλεψε αλλά δεν μπόρεσε να αντισταθεί στον 29χρονο.

«Ακόμη είσαι ανίκητος, τι φανταστική νίκη». Αυτά ήταν τα λόγια του παρουσιαστή του UFC 294 στο Άμπου Ντάμπι, αλλά ο Τσιμάεφ, δεν ασχολήθηκε καθόλου με τη 13η σερί του νίκη!

Ο Τσετσένος μαχητής του MMA, αναφέρθηκε στο νέο πόλεμο που έχει ξεσπάσει στον πλανήτη μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστίνης.

Χαρακτηριστικά είπε, φροντίζοντας να εκμεταλλευτεί τη δημοφιλία του για να στείλει το δικό του ξεχωριστό και «δυνατό» μήνυμα:

«Παιδιά ξέρετε τι συμβαίνει στον κόσμο αυτήν τη στιγμή. Δεν ήμουν χαρούμενος μέσα στο κλουβί, παλεύοντας αυτήν την εβδομάδα ή βλέποντας παιδιά να πεθαίνουν. Δεν έχει σημασία ποιος κλαίει στον κόσμο. Συρία, Αφγανιστάν, Παλαιστίνη, Αμερική... Δεν έχει σημασία. Όταν πεθαίνουν παιδιά, είναι δύσκολο. Αγαπώ τα παιδιά, έχω ένα αγόρι και με περιμένει να επιστρέψω σπίτι εδώ και τρεις μήνες. Αν κλαίει, απλά, ξέρω πως νιώθει. Όταν κάποιος πεθαίνει... Δεν ξέρω παιδιά τι να πω. Αν θέλει ο Θεός να είναι καλός στον κόσμο. Ελπίζω Μουσουλμάνοι, Χριστιάνοι, Εβραίοι... δεν έχει σημασία. Σας παρακαλώ παιδιά, να είμαστε όλοι μας, αφήστε μας να ζήσουμε σ' αυτόν κόσμο καλά, αφήστε μας να είμαστε χαρύμενοι. Σας ευχαριστώ παιδιά».

