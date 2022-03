Στο Hall of Fame του UFC μπήκε ο Καμπίμπ Νουρμαγκομέτοβ, μετά τις 29 νίκες που πανηγύρισε σε ισάριθμους αγώνες, εκ των οποίων οι 8 ήταν με νοκ άουτ.

Το UFC ανακοίνωσε ότι ο πρώην πρωταθλητής ελαφρών βαρών του Καμπίμπ Νουρμαγκομέτοβ θα εισαχθεί στο «Modern Wing» του Hall of Fame του UFC ως μέλος της κατηγορίας του 2022. Η τελετή εισαγωγής του UFC Hall of Fame 2022, που θα παρουσιάσει η Toyo Tires, θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της 10ης Ετήσιας Διεθνούς Εβδομάδας Αγώνα UFC αυτό το καλοκαίρι στο Λας Βέγκας.

«Ο Καμπίμπ είναι ένας από τους καλύτερους αθλητές που έχουν αγωνιστεί ποτέ σε επαγγελματικά αθλήματα», δήλωσε ο πρόεδρος του UFC, Ντάνα Γουάιτ. «Κανείς δεν κυριάρχησε τους αντιπάλους του με τον τρόπο που έκανε ο Καμπίμπ και το να αποσυρθεί αήττητος, ως πρωταθλητής ελαφρών βαρών στον κόσμο είναι ένα απίστευτο επίτευγμα. Θα είναι τιμή να τον εισάγω στο Hall of Fame του UFC αυτό το καλοκαίρι».

Ο Νουρμαγκομέτοβ θα μπει στο Hall of Fame του UFC ως μέλος του Modern Wing, μετά από συμμετοχές στους Forrest Griffin (2013), BJ Penn (2015), Urijah Faber (2017), Ronda Rousey (2018), Michael Bisping (2019), Rashad Evans ( 2019) και Georges St-Pierre (2020) σε αυτή τη διακεκριμένη κατηγορία.

