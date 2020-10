Σαν... βόμβα έσκασε στον κόσμο των μαχητικών αθλημάτων η είδηση ότι ο Khabib Nurmagomedov αποσύρεται από τη δράση.

Mόλις στα 33 του χρόνια κι όντας στο pick ου, ανακοίνωσε ότι δεν θα αγωνιστεί ξανά.

Ο πατέρας του Khabib πέθανε από κορονοϊό πριν από λίγο καιρό κι ίδιος στον επίλογό του, μετά τη νίκη επί του Justin Gaethje, ξεκαθάρισε πως:

Khabib wins his first fight since his late father Abdulmanap died from complications due to COVID-19 and announces his retirement with a 29-0 record. #UFC254 pic.twitter.com/9iqMObnC0x

«Σήμερα θέλω να πω ότι ήταν η τελευταία μου μάχη. Δεν μπορώ να έρχομαι εδώ χωρίς τον πατέρα μου. Όταν μου είπαν από το UFC για τον αγώνα με τον Gaethje μιλούσα με τη μητέρα μου για τρεις μέρες.

Δεν ήθελε να παλέψω χωρίς τον πατέρα μου. Της υποσχέθηκα ότι αυτός θα είναι ο τελευταίος μου αγώνας, της έδωσα το λόγο μου, πρέπει να τον κρατήσω.

Ένα πράγμα θέλω από το UFC, να με βάλει στη νούμερο ένα θέση γιατί το αξίζω».

Khabib Nurmagomedov has announced his retirement from mixed martial arts after successfully defending his UFC lightweight title against Justin Gaethje at UFC 254.

Η στιγμή που ανακοινώνει ότι δεν θα παλέψει ξανά:

"This was my last fight. No way I can come here without my father. ... I promise it will be my last fight. If I give my word, I have to follow this."

Khabib Nurmagomedov announces retirement after defending lightweight title at #UFC254

(via @ufc)pic.twitter.com/OYBSBMHrYl

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 24, 2020