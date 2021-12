Πόιριερ: Μετά την ήττα από Ολιβέιρα δώρισε $20.000 για την πατρίδα του Βραζιλιάνου (vid)

Ο Πόιριερ δώρισε 20.000 δολάρισε στον Ολιβέιρα, αμέσως μετά την ήττα του, για να τα δώσει ο Βραζιλιάνος όπου θέλει ώστε να βοηθήσει τους συμπατριώτες του.

Δύο χρόνια μετά, ο Πόιριερ μπήκε και πάλι σε κλουβί για μάχη! Μπορεί να ηττήθηκε από τον Ολιβέιρα αλλά δεν έχασε την ευκαιρία να αποδείξει το μεγαλείο της ψυχής του.

Συγκεκριμένα, αφού ακούστηκε ο νικητής, ο Αμερικανός πλησίασε τον αντίπαλό του και είπε:

«Θα ήθελα να δωρίσω 20.000 δολάρια στη γενέτειρά του, στο μέρος απ' όπου κατάγεται, σε ένα μέρος που θα επιλέξει ο ίδιος. Εσύ επιλέγεις πού θα πάνε τα χρήματα».

Dustin Poirier offers to donate $20K to a charity of Charles Oliveira's choice 🙏#UFC269



