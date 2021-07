Ο McGregor ηττήθηκε από τον Poirier και έσπασε τον αστράγαλό του (pic & vids)

Ο Conor McGregor όχι μόνο γνώρισε βαριά ήττα από τον Dustin Poirier στο UFC 264 του Λας Βέγκας, αλλά έσπασε και τον αστράγαλό του, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει με φορείο από το κλουβί.

Ο Notorious μπήκε αποφασισμένος στο τρίτο ματς, θέλοντας να ελέγξει την απόσταση και να βγάλει εκτός ρυθμού τον Poirier με λακτίσματα. Βέβαια, η γενική εικόνα της αναμέτρησης, έδειξε πως ούτε αυτός ο τρόπος ευδοκίμησε για τον McGregor, καθώς την περισσότερη ώρα δεχόταν απανωτά χτυπήματα από τον αντίπαλό του.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος, οι δύο αθλητές σηκώθηκαν όρθιοι. Ο Ιρλανδός επιχείρησε ένα τελικό λάκτισμα, που μπλόκαρε ο Poirier, με αποτέλεσμα να σπάσει τον αστράγαλο του McGregor!

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη ολοκλήρωση του αγώνα και τον γιατρό του παιχνιδιού να δίνει το τελικό αποτέλεσμα ως ΤΚΟ. Ο McGregor δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη, ενώ από την άλλη ο Poirier ένιωθε δικαιωμένος από την έκβαση του αγώνα και θα κοντραριστεί στη συνέχεια με τον Charles Oliveira.

Σε αντίθεση με τον Conor McGregor, του οποίου το μέλλον του στα ρινγκ παραμένει αβέβαιο...

Conor McGregor was taken out on a stretcher after suffering a leg injury at #UFC264 pic.twitter.com/eQe9fa09YJ

"This is not over!"



After an unfortunate ending to his #UFC264 fight against Dustin Poirier, @TheNotoriousMMA is not ready to close the book on their rivalry. pic.twitter.com/GBWUww53R2