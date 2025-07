Οι Ζωή Φίτσιου και Ευαγγελία Αναστασιάδου κυριάρχησαν στο Stonor Challenge Cup στη διάρκεια της ιστορικής Βασιλικής Ρεγκάτα του Χένλεϊ στη Μεγά

Ξεχωριστή επιτυχία για την ελληνική κωπηλασία. Το διπλό σκιφ των γυναικών με τις Ζωή Φίτσιου και Ευαγγελία Αναστασιάδου, κατέκτησαν την πρώτη θέση στην κατηγορία Stonor Challenge Cup στη Βασιλική Ρεγκάτα του Χένλεϊ, έναν ιστορικό αγώνα που συγκεντρώνει κάθε χρόνο την αφρόκρεμα της διεθνούς κωπηλασίας στη Μεγάλη Βρετανία.

Η Ρεγκάτα ξεκίνησε τον Μάρτιο του 1839 και από τότε διεξάγεται από τότε ανελλιπώς, στο τμήμα του ποταμού Τάμεση στην πόλη Χένλεϊ, με εξαίρεση τα χρόνια των δύο Παγκοσμίων Πολέμων και το 2020 λόγω της πανδημίας.

Η φετινή διοργάνωση φιλοξένησε 589 πληρώματα από 19 χώρες και συνολικά έγιναν 404 αγώνες κατά τη διάρκεια των έξι ημερών της Regatta. Οι αγώνες είναι αγώνες νοκ άουτ μεταξύ δύο ατόμων ή πληρωμάτων, που διεξάγονται σε μια διαδρομή 2.112μ.

Congratulations to E. Anastasiadou & Z. Fitsiou for their win in The Stonor Challenge Trophy at Henley Royal Regatta 2025 🏆



Well done to all those who competed in this event this year 👏



📸 @allmarkone#HRR25 #HRR2025 #HenleyRoyalRegatta #Champions pic.twitter.com/SmtKLUyMuf