Έντεκα παγκόσμια ρεκόρ σημειώθηκαν στα αγωνίσματα της κολύμβησης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φουκουόκα, με αυτά του Λεόν Μαρσάν στα 400μ. μικτή ομαδική και της Μόλι Ο'Κάλαχαν στα 200μ. ελεύθερο να κλέβουν την παράσταση.

Το 20ό παγκόσμιο πρωτάθλημα υγρού στίβου της Φουκουόκα πέρασε στην ιστορία, με τον «βασιλιά» των αγώνων, την κολύμβηση να χαρίζει συγκινήσεις και 11 παγκόσμια ρεκόρ. Τα οκτώ σε ατομικά αγωνίσματα, με μία ισοφάριση και ένα ρεκόρ νεανίδων και τρία σε αγωνίσματα σκυταλοδρομίας.

Δύο από αυτά χαρακτηρίζονται ιστορικά. Υπό το βλέμμα τού Μάικλ Φελπς, που σχολίαζε τον τελικό στα 400μ. μικτή ατομική, ο Λεόν Μαρσάν με 4:02.50 πήρε το τελευταίο ρεκόρ που είχε στην κατοχή του ο Αμερικανός, τα 4:03.84 από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Πεκίνο.

Το άλλο δικαιωματικά είναι αυτό της 19χρονης Μόλι Ο'Κάλαχαν, με την Αυστραλή να κολυμπά τα 200μ. ελεύθερο σε 1:52.85 και να καταρρίπτει το 1:52.98 που είχε σημειώσει η Φεντερίκα Πελεγκρίνι με συνθετικό μαγιό στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ρώμης. Η Ο'Κάλαχαν συμμετείχε και στα τρία παγκόσμια ρεκόρ που σημείωσαν ομάδες της Αυστραλίες σε σκυταλοδρομίες.

Αναλυτικά τα παγκόσμια ρεκόρ

23 Ιουλίου

400μ. ελεύθερο Γυναικών

Αριάρνε Τίτμους (Αυστραλία) 3:55.38

400μ. μικτή ατομική Ανδρών

Λεό Μαρσάν (Γαλλία) 4:02.50

4Χ100μ. ελεύθερο Γυναικών

Αυστραλία 3:27.96 (Μόλι Ο'Κάλαχαν, Σιάνα Τζακ, Μεγκ Χάρις, Εμα ΜαΚίον)

26 Ιουλίου

200μ. ελεύθερο Γυναικών

Μόλι Ο'Κάλαχαν (Αυστραλία) 1:52.85

27 Ιουλίου

200μ. πεταλούδα Γυναικών

Σάμερ Μάκιντος (Καναδάς) 2:04.06 Παγκόσμιο ρεκόρ νεανίδων

4Χ200μ. ελεύθερο Γυναικών

Αυστραλία 7:37.50 (Μόλι Ο'Κάλαχαν, Σιάνα Τζακ, Μπριάνα Θρόσελ, Αριάρνε Τίτμους)



28 Ιουλίου

200μ. πρόσθιο Ανδρών

Τσιν Χαϊγιάνγκ (Κίνα)

29 Ιουλίου

50μ. ελεύθερο Γυναικών

Σάρα Σέστρεμ (Σουηδία) 23.61 Ημιτελικός

50μ. πρόσθιο Γυναικών

Ρούτε Μεϊλουτίτε (Λιθουανία) 29.30 Ισοφάριση

4Χ100μ. ελεύθερο mixed

Αυστραλία 3:18.83 (Τζακ Καρτράιτ, Σιάνα Τζακ, Μόλι Ο'Κάλαχαν)

30 Ιουλίου

50μ. πρόσθιο Γυναικών

Ρούτε Μεϊλουτίτε (Λιθουανία) 29.16

World Records in two days! Ruta Meilutyte bettered her WR by 0.14 on 50m breaststroke (29.16)#AQUAFukuoka23 pic.twitter.com/JCFSFSFccO