Ο πατέρας του αδικοχαμένου Άλκη Καμπανού, τέσσερα χρόνια μετά τη δολοφονία του γιου του μίλησε για τον χαμό των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ και την ανάγκη αλλαγών στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Τέσσετα χρόνια συμπληρώνονται (1/2) από την ημέρα της εν ψυχρώ δολοφονίας του Άλκη Καμπανού στα σκαλοπάτια της οδού Γάζη, που σήμερα φέρει το όνομά του.

Με αφορμή αυτήν τη «μαύρη» επέτειο, ο πατέρας του αδικοχαμένου 19χρονου, Αριστείδης Καμπανός, μίλησε για το πώς εξελίσσεται το δικαστικό κομμάτι της συγκεκριμένης υπόθεσης ενώ στάθηκε και στο τραγικό τροχαίο των οπαδών του ΠΑΟΚ.

Ο ίδιος ανέφερε στην κάμερα της ΕΡΤ πως θα πρέπει να μας προβληματίσουν τα συνεχή περιστατικά οπαδικής βίας και πως θα πρέπει να αλλάξουμε τη νοοτροπία στο ελληνικό ποδόσφαιρο για να μη θρηνήσουμε άλλα θύματα.

«Δυστυχώς συνεχίζονται να γίνονται τέτοια γεγονότα. Πέρασαν τέσσερα χρόνια. Έχουμε μάθει εγω και η σύζυγός μου να ζούμε με αυτόν τον πόνο. Τα ισόβια σε αυτήν την υπόθεση τα υποστήκαμε εμείς. Με τα 7 παιδιά του ΠΑΟΚ που χάσανε με τόσο άσχημο τρόπο τη ζωή τους στο δυστύχημα στη Ρουμανία, βλέπουμε πως κάτι συμβαίνει που πρέπει να το διορθώσουμε. Αυτές θα πρέπει να είναι στιγμές περισυλλογής και περίσκεψης και όχι κριτικής. Να δούμε τι συμβαίνει και τι φταίει για να βελτιώσουμε την κατάσταση στο ποδόσφαιρό μας και στην χώρα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ ο Αριστείδης Καμπανός.