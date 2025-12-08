Με μεγάλη συμμετοχή διεξήχθη ο 20ός Χειμερινός Κολυμβητικός Διάπλους Βουλιαγμένης

Περισσότεροι από 600 κολυμβητές και κολυμβήτριες αψήφησαν το κρύο και πήραν μέρος στον 20ό Χειμερινό Κολυμβητικό Διάπλου Βουλιαγμένης

Μία ξεχωριστή κολυμβητική εμπειρία έζησαν οι λάτρεις της χειμερινής κολύμβησης στον 20ό Χειμερινό Κολυμβητικό Διάπλου, ο οποίος πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, από τον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης, με περισσότερους από 600 κολυμβητές να λαμβάνουν μέρος.

Ο 20ος Χειμερινός Κολυμβητικός Διάπλους, που έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο εμβληματικούς και δημοφιλείς κολυμβητικούς αγώνες, αποτελεί την κορυφαία πρόκληση του χειμώνα για όσους αγαπούν τη θάλασσα και την κολύμβηση, τόσο για τους έμπειρους αθλητές, όσο και για εκείνους που δοκιμάζουν πρώτη φορά τις δυνάμεις τους στη χειμερινή θάλασσα.

Οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προσδοκία και οι εκατοντάδες κολυμβητές κάθε ηλικίας, γέμισαν τον όρμο της Βουλιαγμένης με χρώμα, ενθουσιασμό και χαμόγελα, ενώ λίγο πριν την εκκίνηση, ο Άγιος Βασίλης ήρθε από τη θάλασσα με σκι, δίνοντας μια επιπλέον εορταστική νότα στη διοργάνωση.

Τα αποτελέσματα στις overall κατηγορίες

750m χωρίς wetsuit

Γυναίκες: Παρετζόγλου Ειρήνη, Παπαθεοδώρου Σοφία, Σπηλιώτη Έλενα

Άνδρες: Κοτζακωνσταντίνου Γεώργιος, Αντωνέλος Θέμης, Δαμαλάς Κωνσταντίνος

750m με wetsuit

Γυναίκες: Κοντογεώργη Κέλλυ, Κάραλη Ράνια, Γκίκα Θεοδώρα

Άνδρες: Δρυμωνάκος Γιάννης, Σακκάς Ηλίας, Χατζηδάκης Ιωάννης

1.5K χωρίς wetsuit

Γυναίκες: Νομικού Ράνια, Γεωργιάδου Μυρτώ, Μουτσουρούφη Μαρία Ελισσάβετ

Άνδρες: Λάθουρας Αντώνης, Χασμπής Σεφέρης, Μακρινός Μανώλης

1.5K με wetsuit

Γυναίκες: Σύρκου Βενετία, Στρατάκου Μυρτώ, Λάσκαρη Ηρώ

Άνδρες: Κουρλιούρος Νίκος, Καραγιάννης Γιώργος, Νέρης Σταύρος

3K χωρίς wetsuit

Γυναίκες: Ηλιάκη Σοφία, Καλαντίδη Εύα, Δεκαριστού Ειρήνη

Άνδρες: Καρλής Φραγκίσκος, Σιδέρης Σωκράτης, Σαμπάνης Γεώργιος

3K με wetsuit

Γυναίκες: Μπεκιάρη Κατερίνα, Στρατάκου Νεφέλη, Γιούσεφ Κλεοπάτρα

Άνδρες: Ρηγάτος Βασίλης, Δελαγραμμάτικας Νικόλας, Piovan Ugo



