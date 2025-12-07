Η Άρτεμις Βασιλάκη «διέλυσε» το πανελλήνιο ρεκόρ στα 1500μ. ελεύθερο (15:51.78), όμως για πέντε εκατοστά του δευτερολέπτου δεν ανέβηκε στο βάθρο στο ευρωπαϊκό 25άρας.

Η Άρτεμις Βασιλάκη έκλεισε με μια φανταστική εμφάνιση τις ελληνικές παρουσίες στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας πισίνας στο στο Λούμπλιν της Πολωνίας.

«Στον τελικό θα τα δώσω όλα να κατέβω τα 16 λεπτά» είχε δηλώσει η 19χρονη κολυμβήτρια μετά τον αγώνα πρόκρισης και έκανε την υπόσχεση πράξη.

Τερμάτισε σε 15:51.78, διαλύοντας το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών, που είχε σημειώσει πριν από 12 μήνες με 16:01.96 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 25άρας πισίνας στη Βουδαπέστη.

Όμως η μεγαλειώδη προσπάθεια της Αρτέμιδας Βασιλάκη, της άφησε γλυκόπικρη γεύση, καθώς για πέντε εκατοστά του δευτερολέπτου δεν ανέβηκε στο βάθρο, με την Άγνια Κέσελι από την Ουγγαρία να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο σε 15:51.73.

Κολύμπησε το 3ο 500άρι σχεδόν όσο το 1ο

Μετά την 7η θέση στα 800μ. ελεύθερο, η Βασιλάκη αγωνίστηκε αποφασισμένη για κάτι πολύ πιο σπουδαίο στα 1.500μ. ελεύθερο. Στα 300μ. βρισκόταν σταθερά στην 4η θέση μέχρι και τα 575μ., έχοντας πέρασμα στα 500μ. σε 5:15.72.

Από τα 600μ μέχρι τα 700μ. ανέβηκε στην 3η θέση και στη συνέχεια ήταν ξανά στην 4η θέση μέχρι ατα 1100μ., έχοντας χρόνο στα 1000μ. σε 10:34.62.

Στη συνέχεια υποχώρησε στην 5η θέση (1.225μ.-1450μ) και στο τελευταία 50μ. εξαπέλυσε την ύστατη επίθεσή της για να προλάβει την Άγνια Κέσελι: Η Ελληνίδα πρωτθλήτρια κολύμπησε το τελευταίο 50άρι σε 29:36, η κολυμβήτρια από την Ουγγαρία σε 30:37, όμως για πέντε εκατοστά του δευτερολέπτου δεν ανέβηκαν μαζί στο 3ο σκαλί του βάθρου. Η Βασιλάκη κάλυψε τα τελευταία 500μ. σε 5:17.16, δηλαδή σε χρόνο σχεδόν ανάλογο με το πρώτο.

Η κατάταξη του τελικού